Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sieben von zehn deutschen Kommunen wollen in den kommenden Jahren Steuern und Gebühre erhöhen. Das hat eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Young ergeben. Da scheint es ins Bild zu passen, dass der Stadtentwicklungsausschuss in der nächsten Woche über die neuen Friedhofsgebühren-Satzung für Eisenhüttenstadt berät. Deren Grundtendenz: Die Abgaben für die Friedhofsnutzung steigen größtenteils.

Will die Stadt die Bürger also zusätzlich zur Kasse bitten? Was auf den ersten Blick ins Bild zu passen scheint, stellt sich beim zweiten Blick anders dar. Denn die Friedhofsgebühren – genauso wie auch die Gebühren für die Straßenreinigung – können nicht nach Belieben erhoben werden und dienen schon gar nicht dazu, die Stadtkasse zu füllen und die Bürger abzukassieren. Beide Gebühren müssen kostendeckend kalkuliert werden.

Kalkulation

In der Kalkulation werden die anfallenden Kosten – zum Beispiel der Grünpflege der Gemeinschaftsflächen oder für das Wassergeld – auf die prognostizierten Fallzahlen umgelegt. Dass die Gebühren größtenteils steigen hat mit der Erhöhung der durchschnittlichen Kosten in der Grünanlagenpflege (zusätzlicher manueller Einsatz) sowie der allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Personal, Verwaltungsaufwand, Wassergeld, Rasenmahd, Entsorgung von Blumen und Gebinden) zu tun, heißt es in der Erläuterung der Kalkulation. So sind etwa die umlagefähigen Kosten für die Grünanlagenpflege von knapp 40 000 auf 53 000 Euro, die für die Bewirtschaftung von 114 000 auf 130 000 Euro gestiegen. Insgesamt erhöhen sich die Kosten um rund 36 000 Euro.

Und noch ein Umstand führt dazu, dass künftig mehr für Grabnutzungen gezahlt werden muss. Weil Gebühren, die für zwei Jahre kalkuliert werden, kostendeckend sein müssen, werden Mehr- oder Mindereinnahmen bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt. In diesem Fall macht sich aus Sicht der Gebührenzahler negativ bemerkbar, dass im vergangenen Kalkulationszeitraum die Kosten höher waren, als die Einnahmen, sich somit eine Kostenunterdeckung von rund 41 000 Euro ergeben hat.

Und was muss nun bezahlt werden? Die Bestattungsform, die nach wie vor am meisten gewählt wird, ist die in der anonymen Urnengemeinschaftsanlage auf dem Inselfriedhof. Die Gebühr für die Nutzungsdauer von 20 Jahren steigt um 32 Euro auf 845 Euro. Deutlich gehen die Nutzungsgebühren für die Urnenbaumgrabstätten auf dem Inselfriedhof, der zweithäufigsten Bestattungsform, in die Höhe. Die Urnenbaumgrabstätten, die um einen Baum angelegt sind und im Gegensatz zur anonymen Wiese mit einem Grabstein versehen sind, werden um 130 auf 1014 Euro für 20 Jahre teurer (einfache Belegung) bzw. um 172 auf 1301 Euro (zweifache Belegung). Bei der vorangegangenen Klakulation hatte es noch eine deutliche Entlastung gegeben. Deutlich mehr gezahlt werden muss auch für die Nutzung der Urnenwand in Schönfließ.

Weniger Instandhaltung

Bei der Kalkulation der derzeitig gültigen Gebühren spielten noch Investitionen auf den Friedhöfen eine Rolle. Besonders der Inselfriedhof hatte, was das Erscheinungsbild anlangt, immer wieder Anlass für Kritik geboten. Diesmal sind keine Investitionen einkalkuliert, die Summer für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Maßnahmen wurde sogar um 49 000 Euro auf 20 000 Euro verringert.