Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Wie die Gemeinde Brieselang mitteilte, wird derzeit der Radweg an L202 von Brieselang in Richtung Falkensee nahe des Nymphensees stellenweise ausgebessert. Dafür zuständig ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Der Grund für die Arbeiten sind die durch Baumwurzeln verursachten Risse und Unebenheiten im Asphalt. Diese werden. Durch die Bauarbeiten sollen die Gefahrenquellen minimiert werden. Die Arbeiten haben kürzlich begonnen und sollen noch eine Zeitlang andauern. Laut Angaben des Landesbetriebs werden an den entsprechenden Teilabschnitten Wurzeln gekappt, ehe eine neue Asphaltdecke eingezogen werden kann. Daher muss passagenweise mit Sperrungen gerechnet werden.