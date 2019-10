Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Das Potential war schnell erkannt: Als fünfte Betriebsstätte wird sich der Oderbruchzoo schnell in die Stephanus-Stiftung integrieren, ist Werkstattleiter Roman Bourwieg aus Bad Freienwalde überzeugt. Innerhalb von drei Wochen hat sich der neue Träger für die Traditionseinrichtung in Altreetz entschieden. Mitsamt Mitarbeitern und Tieren. Und den Partnern – wie dem Trägerverein, der Agrargenossenschaft Altreetz oder dem Rewe-Markt in Wriezen. "Die Versorgung der Tiere war zu jeder Zeit gesichert", sagt Roman Bourwieg. "Das ist vor allem dem Engagement der Mitarbeiter zu verdanken." Die drei verbliebenen werden, genau wie die Kräfte vom Bundesfreiwilligendienst, übernommen. Mit ihnen auch Interimschefin Sabine Klein, Tochter von Zoobegründer Peter Wilberg. "Sie hat den Zoo mit aufgebaut, kennt jedes Gehege, jedes Tier und wird die Arbeiten künftig koordinieren", sagt Roman Bourwieg. Denn die Idee der Stephanus-Stiftung ist es, eine Gruppe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen künftig im Zoo zu beschäftigen. Mitsamt pädagogischem Personal. "So wollen wir den Oderbruchzoo, der selbstverständlich seinen Namen behalten soll, als touristisches Highlight erhalten und weiter ausbauen."

Zunächst einmal gelte es, den Investitionsrückstau anzugehen. Dabei sehen sich die Stephanus-Werkstätten gut aufgestellt. Denn neben Holz- und Metallbauern sind dort auch Garten- und Landschaftsbauer beschäftigt. In den Betriebsstätten in Altranft, der Bad Freienwalder Beethovenstraße, in der Köhlerei und der Gärtnerei Falkenberg sind 354 Beschäftigte mit Behinderungen und 76 Mitarbeiter beschäftigt. "Wir wollen Synergieeffekte nutzen." Auch werde, so Bourwieg, das ein oder andere Gehege weichen. Zudem könnten mehr Tiere aus der Heimat angesiedelt werden. Zahme Esel, seine heimlichen Lieblinge, gibt es bereits. Angedacht sind Schafe und Ziegen, Hühner und eine große Voliere. Es ginge darum, die Tiere artgerecht unterzubringen aber auch auf der ein oder anderen Freifläche die Begegnung von Mensch und Tier zu ermöglichen.

Begegnen sollen sich auch Menschen mit und ohne Behinderung im Oderbruchzoo. Beiden steht das barrierefreie Feriendorf weiter zur Verfügung. "Möglicherweise wird es auch eine Winternutzung geben", blickt Bourwieg voraus. Auch Radfahrer sollen angesprochen werden. Allen zugänglich soll auch der Spielplatz sein. Zu den Öffnungszeiten – täglich von 9 bis 18 Uhr – und bei gleichbleibenden Eintrittspreisen ist der über den Zoo erreichbar.

Zoocafé angedacht

In der Hauptsaison soll es wieder eine Versorgung in der Altreetzer Traditionseinrichtung geben. "Wir sind sehr enthusiastisch und haben viele Ideen", sagt Roman Bourwieg. Vor allem aber wolle er den Zoo wieder zu dem machen, als das er zunächst gegründet wurde, und die Zusammenarbeit mit den Schulen der Region intensivieren. Darüber hinaus soll es weiter ein lohnendes Ausflugsziel für Menschen aus der Region bleiben. Für die ganze Familie, vor allem aber ein echtes Erlebnis für die Kinder. Daraufhin wollen er und alle Mitarbeiter gemeinsam hinarbeiten. Viele Beschäftigte hat Bourwieg mit seinem Tatendrang schon angesteckt. Und er weiß, wie förderlich der Umgang mit Tieren für Menschen mit psychischen und körperlichen Behinderungen ist. Und hat selbst hart daran gearbeitet, das Herz des skeptischen Alpakas zu gewinnen. Am Donnerstag gelang es – mit einer Möhre in der Hand.