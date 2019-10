Die Autoren und Fotografen: Eine Reihe war zur Präsentation ins Theater am Rand nach Zollbrücke gekommen, nahmen dort Platz, wo sonst die Gäste des Theaters am Rand den Vorstellungen lauschen. © Foto: Doris Steinkraus

Doris Steinkraus

Zollbrücke (MOZ) Das Kürzel LPG verschwindet immer mehr aus dem Sprachgebrauch. Es gibt sie seit 1990 nicht mehr, die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, die für jedes Schulkind einst einfach die LPG war. Nur noch wenige dürften wissen, dass die erste LPG am 27. Juni 1952 durch den Neubauer Bernhard Grünert in Worin gegründet wurde. Im neuen Jahrbuch des Landkreises hat der Hönower Michael Braun diesem Kapitel Regionalgeschichte einen interessanten Beitrag gewidmet. Er berichtet auch über die heftigen Auseinandersetzungen, die Grünert&Co damals mit der Parteiführung hatten. Zunächst wurde die Gründung boykottiert, später galt Worin als Aushängeschild der Zwangskollektivierung.

Landrat: Viel Einmaliges

Es gebe vieles in Märkisch-Oderland, das bis heutige Einmaligkeitswert hat, befand Landrat Gernot Schmidt (SPD). Er hatte es sich nehmen lassen, zur Präsentation der neuen Publikation ins Theater am Rand nach Zollbrücke zu kommen. Auch dieser Ort hat es längst zur Einmaligkeit geschafft, zieht heute Gäste aus ganz Deutschland immer wieder in den nördlichsten Landstrich des Kreises. Das Trebnitzer Gustav-Seitz- und das Chamisso-Museum in Kunersdorf, die wertvollen archäologischen Funde wie in Eichwerder, all das stehe für eine spannende Regionalgeschichte, die immer auch mit den Weltereignissen verbunden war, betonte Schmidt. Er dankte den ehrenamtlichen Autoren, dass sie diese Besonderheiten aufspüren, Details recherchieren und so wertvolle Informationen für die Nachkommenden bewahren.

Kriegsende als Thema

Zum traurigsten Kapitel Kreisgeschichte gehören die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, dessen Ende vor 75 Jahren 2020 gedacht wird. "Die Zeitzeugenaussagen, die der Lebuser Chronist Manfred Hunger zusammengetragen hat, sind bisher nirgendwo nachlesbar gewesen", würdigte Reinhard Schmook vom Redaktionsteam. Die Jahrbücher werden künftig wertvolle Quellen sein, zeigte er sich überzeugt.

Die 27. Auflage enthält 32 Beiträge sowie ein Bilderalmanach von Bushaltestellen im Oderbruch. 26 Autoren haben Texte und Fotos beigesteuert – vom holländischen Landwirt über das Zuchthaus Sonnenburg bis hin zur Kaffeerösterei Bienert in Görlsdorf. Lob gab es für die Gesamtgestaltung durch den Findling-Verlag Werneuchen und den qualitativ hochwertige Umsetzung durch die Druckzone GmbH&KG Cottbus. Gernot Schmidt dankte zudem der Sparkasse Märkisch-Oderland, die mit ihrer Zuwendung die Herausgabe ermöglichte. 700 Exemplare wurden gedruckt. "Für eine Reihe gibt es schon Abonnenten", erklärte Sigrid Heyse, die in der Kreisverwaltung die Fäden in der Hand hält. Ab heute sind die Jahrbücher in den Touristeinrichtungen und Buchhandlungen erhältlich.