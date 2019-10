Krieg und Armut beschäftigen Russen

Laut einer Umfrage des Lewada-Meinungsforschungsinstitutes vom Juli fürchten 51 Prozent der Russen Krieg (plus 14 Prozent gegenüber Oktober 2017), 36 Prozent Armut (plus 14 Prozent) und 27 Prozent Machtmissbrauch des Staates (plus 16 Prozent). Acht Prozent ängstigt der Zorn Gottes (plus drei Prozent).⇥sts