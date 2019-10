afp

Dresden Winzige Schrift und eng beschrieben, strukturiert oder unübersichtlich, mit Kritzeleien und Bildern oder nur ein aufmunternder Spruch: Gerald Gerlach hütet in seinem Büro an der Technischen Universität Dresden einen besonderen Schatz. Der Schrank des Professors für Festkörperelektronik ist voller Spickzettel – von seinen Studenten. "Es könnten an die 1000 sein", sagt Gerlach.

Seit über einem Jahrzehnt sammelt Gerlach die A4-Seiten, auf denen Prüflinge wichtiges Wissen notiert haben. "Für mich ist das auch Kunst." Rund 60 Exemplare sind derzeit in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek zu sehen. Titel "Spicken erlaubt".

Genau das sagt der 61-Jährige zu Beginn jedes höheren Semesters – und in der Regel folgen alle Studenten der Aufforderung. "Bestimmte Dinge muss man auswendig können wie Kopfrechnen, das kleine und das große Einmaleins, da wären erlaubte Spickzettel kontraproduktiv", sagt der Hochschullehrer. Auch bei ihm darf erst ab dem fünften Semester gespickt werden.

"Wenn man sich einen Spickzettel macht, muss man Wichtiges von Unwichtigem trennen, man muss Ordnung im Kopf schaffen", erklärt er die Idee dahinter. Ziel sei es, die jungen Menschen dazu zu bringen, das Wissen aufzubereiten.

"Bis Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis gelangen und damit Wissen werden, sind viele Wiederholungen erforderlich", sagt Gerlach. "Lernen ist also mühsam, verlangt Anstrengungen und macht oft keinen Spaß." Wenn das Auswendiglernen nicht mehr im Vordergrund steht, sondern Probleme unter Anwendung des Grundwissens gelöst werden sollen, darf bei ihm je eine DIN A4-Seite vorn und hinten beschreiben werden. "Schon als Schüler habe ich ganz kleine Spickzettel gemacht, sie dann aber fast nie verwendet, weil es meistens dann im Kopf drin war."

Mit dieser Erfahrung bringt er seine Studenten didaktisch dazu, das in Vorlesungen Gehörte aufzubereiten. "Als ich 1993 Professor geworden bin an der Fakultät, hatte ich das Gefühl, sie bereiten sich nicht so gut vor, wie ich mir das wünschen würde." Weil ihm selbst Spickzettel halfen, hat er sie als Hilfsmittel zugelassen. "Als ich die auf den Tischen gesehen habe, fand ich, dass die schick aussehen." Mit einem Wettbewerb schaffte er zusätzliche Motivation – jeweils der technisch und der künstlerisch beste werden prämiert.

Einen Teil seiner Sammlung hat Gerlach kategorisiert. Das Spektrum reicht von den Minimalistischen über die Wortgewaltigen und Unlesbaren bis zu den Eleganten und Kalligrafischen. "Mein Ideal ist der gut Sortierte, übersichtlich, wo man alles findet, mit Anstrichen, Formeln."

Andere zeigten, "da ist noch Sauerkraut im Kopf". Gerlach zeigt auf ein Blatt in der Mappe, auf dem im Fünfmillimeterkästchen-Raster Chaos herrscht. "Da findet man gar nichts." An den Zetteln seien der Stand der Vorbereitung ablesbar, aber auch andere Talente. Und manche Studenten machen sich einfach mit Bienchen, Blümchen oder Smileys nur selbst Mut.