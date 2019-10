Matthias Henke

Gransee Das Thema altersgerechtes Wohnen steht auch bei der Gewo auf der Tagesordnung. Doch von heute auf morgen seien derartige Projekte nicht zu bewältigen, machte Gewo-Geschäftsführerin Marion Schönberg am Donnerstag bei einer Diskussionsrunde mit Granseer Senioren deutlich.

Der Bestand gebe das schlicht nicht her. Zwar verfüge die Gewo in Gransee über 700 Wohnungen, hauptsächlich in den Neubauquartieren, aber auch in der Innenstadt, doch nur zwei Häuser, die Rudolf-Breitscheid-Straße 5 und 85, verfügen über Fahrstühle. Das sei nicht zuletzt eine Kostenfrage, so Schönberg. In Nummer 5 teilen sich sechs Mietparteien den Lift, in der Nummer 85 sind es zwölf. Und in der Nummer 5 seien allein für Wartung, TÜV, Telefonleitung und Heizung/Lüftung des Fahrstuhls 500 Euro jährlich pro Mieter zu zahlen. "Man muss also nicht nur den Bauaufwand berücksichtigen, sondern auch die Nebenkosten", so Schönberg weiter. Würde man an den Neubaublöcken der Gewo, die größtenteils aus den 70er-Jahren stammen, Fahrstühle anbauen, kämen dort ähnliche finanzielle Belastungen auf die Mieter zu. Zudem ließe sich ein derartiges Projekt nur von außen am Block realisieren. Der Lift könnte auch nur auf halber Treppe halten, was für Leute, die schlecht zu Fuß sind, immer noch einige zu bewältigende Treppenstufen bedeuten würde. Zumindest zum Erdgeschoss den Zugang dort mittels einer Rampe zu ermöglichen, werde von vielen Mietern kritisch gesehen, die wenig Lust verspüren, dass Fremde an ihrem Wohnzimmerfenster vorbeilaufen oder -rollen. Die Gewo wolle sukzessive dazu übergehen, freiwerdende Drei-Raum-Erdgeschosswohnungen zu Zweiraumwohnungen umzubauen, in denen dann auch die Bewegung mit dem Rollator leichter vonstatten gehen könne und etwa auch das Bad großzügiger geschnitten sei.

Ein konkretes Projekt konnte Marion Schönberg für 2020 ankündigen. In der Rudolf-Breitscheid-Straße 75, der Friedrich-Wilhelm-Passage, werden freigezogene beziehungsweise demnächst freiwerdende Gewerberäume umgebaut, so dass vier barrierearme Wohnungen entstehen.

Wenig freie Objekte

Insgesamt sei der Bestand an freien Wohnung der Gewo gering. Lediglich elf sind es laut der Gewo-Chefin in Gransee. "Und das sind meist solche, die leer stehen, weil sie in einem Zustand sind, dass sie grundlegend wiederhergestellt werden müssen", stellte sie klar. Man nehme die Bedürfnisse der Senioren ernst, könne aber nur in kleinen Schritten die Entwicklung vorantreiben.

Helga Krahl, Vorsitzende der Seniorengruppe 60plus und Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt, mahnte an, einen Treffpunkt für Senioren nicht aus dem Blick zu verlieren. Gerade jetzt, wo sich abzeichnet, dass die Zwischennutzung der alten Schule durch die Kita "Zwergenland" länger dauert und das Gebäude damit auf absehbare Zeit den Treffpunkt nicht aufnehmen kann, gelte es, sich über eine Übergangslösung zu verständigen. Auch der Seniorenbedarfsplan bedürfe einer Überarbeitung. Darin enthaltende Rahmenbedingungen hätten sich längst geändert. Außerdem seien die Ortsteile stärker einzubeziehen.

Sorge um Neubau am Bahnhof

Gransees Amtsdirektor Frank Stege und Bürgermeister Marion Gruschinske (SPD) gaben ferner einen Überblick über die Investitionen und geplanten Projekte der Stadt, etwa das Gesundheitszentrum und den in Kürze fertigen barrierefreien Fußgängertunnel am Bahnhof (siehe auch Text unten). Mit Blick auf letzteren zeigte sich Amtsdirektor Stege besorgt, dass sich das Vandalismusproblem, das zur Verschmutzung des bisherigen Tunnels führte, fortsetzen werde. "Wir müssen uns überlegen, wie wir den Bahnhof künftig sichern. Wir kriegen es nur gemeinsam gelöst, wenn wir solchen Leuten das Handwerk legen wollen".

Bürgermeister Mario Gruschinske gab zu bedenken, in Diskussionen zur Stadtentwicklung auch die Ortsteile nicht außer Acht zu lassen.