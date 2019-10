Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im polnischen Zary, dem früheren Sorau, steht eine historische Burganlage, die einst den Herren von Bieberstein gehörte. Die Stadt plant, das historische Ensemble, das sich in Privateigentum befindet, zu übernehmen. Grund genug für einen Besuch in Beeskow. Das rote, fünfendige Hirschhorn im hiesigen Stadtwappen weist schließlich darauf hin, dass das Adelsgeschlecht einst auch in Beeskow das Sagen hatte. Deshalb werden sich heute rund 50 polnische Gäste in Beeskow umsehen, um zu erfahren, wie die Burg heute genutzt wird. Neben Kommunalpolitikern um den Zaryer Bürgermeister werden so auch Verwaltungsexperten und Vertreter von Kultureinrichtungen, wie der Musikschule, unter den Besuchern sein.

Für die Übernahme des historischen Baukomplexes durch die Kommune gibt es aber einen Wermutstropfen. Am vergangenen Wochenende ist der Turm der Anlage bei einem Großbrand zerstört worden, auch Teile des Daches stürzten ein. 60 Feuerwehrleute von 16 alarmierten Wehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern. Dennoch ist der Schaden immens. Burg und Stadt Beeskow wollen sich deshalb mit den polnischen Gästen solidarisieren und denken über eine Spendenaktion nach. Die Ideen reichen derzeit von einer Spendenbox am Tresen bis zu einer Benefizveranstaltung. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, so dass jeder Interessent noch Vorschläge einbringen kann. Die polnische Delegation wird gegen 15 Uhr auf der Beeskower Burg erwartet.