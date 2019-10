René Wernitz

Rathenow (MOZ) In der Regionalliga-Tabelle hat der BFC Dynamo aktuell sieben Punkte mehr auf dem Konto als der FSV Optik Rathenow. Die Berliner, die an diesem Samstag am Vogelgesang erwartet werden, belegen Platz 8, die Gastgeber den 17. und damit vorletzten Rang.

Schon ein Punkt würde zumindest vorübergehend dafür sorgen, dass es in der Tabelle einen Rang höher geht. Denn der punktgleiche Nachbar Babelsberg 03 spielt erst am Sonntag und muss zum favorisierten 1. FC Lokomotive Leipzig.

Beide Spiele der Havelländer gegen den BFC gingen in der Vorsaison verloren. Der letzte Punktgewinn gelang im Frühling 2016 durch ein 0:0. Die jetzt anstehende Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen.