Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Mit Zwang allein lässt sich kein langfristiges Umdenken erreichen. Das ist auch den Organisatoren der Safety Week klar, die in dieser Woche zum dritten Mal an allen ESE-Standorten und damit auch in Neuruppin stattfindet. Bei dem Unternehmen im Gewerbegebiet in Treskow dreht sich daher seit Tagen alles um Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt.

Vermittelt wird das Anliegen auf mehrere Arten, bei denen auf Vielfalt Wert gelegt wurde. So gab es etwa Workshops zum richtigen Ton, in dem Kollegen auf mögliche Fehler aufmerksam gemacht werden können, die Vermittlung von Sicherheitsgrundlagen für Azubis und Mitarbeiter und offene Fragestunden mit dem Betriebsarzt. Auch ein Seminar zur Stressbewältigung, Auffrischungskurse für Erste Hilfe und mehr wurden angeboten. Hinzu kamen weitere Programmbestandteile: etwa ein Simulator, der den Überschlag mit einem Fahrzeug simuliert, ein anderer, der die Wirkung der Fliehkraft anschaulich verdeutlicht, Simulationsbrillen, die den Einfluss von Alkohol auch nüchtern nachempfinden ließen oder Übungsrunden im Tischtennis.

"Working together, injury free" ist das Motto der Woche, also zusammenarbeiten, ohne Verletzungen. "Die Zusammenarbeit ist ganz wichtig", berichtete Geschäftsführer Jens Wunderlich. Nur so lasse sich insgesamt das Bewusstsein für Sicherheit schärfen. Damit auch wirklich jeder teilnehmen kann, gab es einen Bonus für Mitarbeiter in der Produktion. Sie erhielten eine Gutschrift über drei Arbeitsstunden, wenn sie die Angebote der Sicherheitswoche nutzten. Und das wird kräftig genutzt. "Bis morgen werden es 200 Mitarbeiter sein, die die verschiedenen Angeboten genutzt haben", sagte Robert Merettig, der für die Prozessoptimierung zuständig ist, am Donnerstag. Angesichts einer Mitarbeiterzahl von insgesamt 270 nicht schlecht, meint Wunderlich.

Nach den verschiedenen Seminaren der Vortage war am Donnerstag die Iron Team Challenge an der Reihe. An drei Stationen traten die Mitarbeiter gegeneinander an: beim Spinning, beim Boxen auf der Wii und bei einem Laufparcours. Den Teilnehmern winkten dafür Gutscheine. Zugleich soll gespendet werden, je mehr gefahren, gelaufen oder Punkte beim Boxen gesammelt wurden. Wunderlich rechnet damit, dass etwa 2 000 Euro zusammenkommen. Erste Gespräche mit der Stadt Neuruppin gab es schon, die eine Kita als Empfänger vorgeschlagen hatte.

Die Gutscheine sind nicht das Einzige, was die Mitarbeiter neben dem Wissen von der Sicherheitswoche mitnehmen. Sie alle bekamen ein Willkommenspaket, das unter anderem Obst und Snacks enthielt. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter informiert, dass das Unternehmen eine Gruppen-Unfallversicherung für alle abgeschlossen hat. Diese gilt außer bei Risikosportarten auch im Privaten und soll Ausdruck der Wertschätzung der Arbeitnehmer sein. Auch andere Vergünstigungen gibt es. Das Unternehmen unterstützt Qualitrain, ein Netzwerk mit deutschlandweit 2 600 Sport-, Wellness- und Fitnesseinrichtungen. Vom Monatsbeitrag von 51 Euro trägt der Betrieb 15 Euro.

Den Abschluss der Woche bildet heute eine Müllsammel-Aktion auf dem Gelände, die mit einem gemeinsamen Grillen endet, bei dem es gleichermaßen Fleisch und vegetarische Angebote geben wird. Dass sich all diese Mühe am Ende gelohnt haben wird, davon sind die Organisatoren bei ESE absolut überzeugt. "Wir haben schon sehr viel positives Feedback von der Belegschaft bekommen", freute sich Betriebsrat Olaf Müller am Donnerstag.