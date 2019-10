Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Am Eingangsbereich der Agentur für Arbeit an der Neuruppiner Trenckmannstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag die Scheibe eines Schaukastens eingeschlagen. Zudem entdeckte die Polizei ganz in der Nähe ein undefinierbares Graffiti an einem Pfeiler. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.