Benni Herrmann

Brandenburg an der Havel Wohin man den Blick auch schweifen lässt – der Herbst zeigt seine charakteristischen Spuren in der ganzen Stadt. Besonders jetzt, sehen sich nicht nur die Menschen nach dem Sommer zurück, auch die Vögel suchen das Warme. Millionen Wasservögel ziehen deshalb jedes Jahr zur Überbrückung der kalten Jahreszeiten in angenehmere Gefilde. Andere Vögel halten wiederum im Kalten Rast und überwintern. Um sie zu erfassen, gibt es sogenannte Wasservogelzählungen im gesamten Land. In der Stadt Brandenburg fand eine davon am vergangenen Samstag statt.Bei einem 6 km langen Rundgang wurden alle Wasservögel entlang der unteren Havel gezählt. Mit Stift und Notizblock ausgestattet und dem Fernglas immer griffbereit um den Hals gehängt, ging es mit einer Artenbestimmungshilfe im Rucksack unter der Führung von Sigrid Weigmann los.

Sie leitet seit 2016 als die Mitbegründerin des NABU Regionalverbandes die Wasservogelzählungen, die von Oktober bis März einmal monatlich stattfinden. Die Ergebnisse der Zählungen werden anschließend bundesweit gesammelt, vom Naturschutzbund zusammengetragen und in einem Informationskatalog veröffentlicht.

Vergangenen Samstag ging es bereits in den frühen Morgenstunden, mit angenehmen Temperaturen und Sonnenschein auf die ca. zwei Stunden lange Wanderung durch die Altstadt. Angefangen am Wehr in der Grabenstraße ging es durch den Theaterpark zur Luckenberger Brücke über Bauchschmerzen- und Jahrtausendbrücke weiter durch die Kommunikation und über den Dom entlang des Stadtkanals und zurück zum Steintorturm, an dem die Tour endete. "Es gibt Tiere, die man jedes Jahr sieht, da kann man auch jetzt schon einen Haken setzen", sagte Sigrid Weigmann zu Beginn der Zählung und sollte Recht behalten.So tauchten neben alten Bekannten, wie den zwei Bastarden, an diesem Vormittag auch 132 Stockenten, 56 Lachmöwen, fünf Blässrallen, zwei Kormorane und zwei Sturmmöwen auf. "Natürlich ist es besser, wenn man die vielen Enten zu viert oder fünft zählt, weil man sich die Tiere dann aufteilen kann". Sigrid Weigmann kennt ihre "kleinen Gäste" jedoch schon ganz genau und weiß, wo sie sich aufhalten.

Vergeblich suchten die Teilnehmer jedoch die sonst so zahlreichen Fischreiher, Gänse und Schwäne. "Richtig spannend wird es, wenn man neue Gesichter begrüßen kann", so die ehrenamtliche Leiterin der Natur- und Heimatfreunde. Dies war bei dem erstmals bei der Wanderung entdeckten und als echte Attraktion notierten Zwergtaucher an der Homeyenbrücke und der unbestimmten Großmöwe am Ufer des Grillendamms der Fall. Begeistert gab die engagierte Naturliebhaberin den Teilnehmern der Zählung Unterstützung bei der Artenbestimmung: "Bei den Möwen muss man genau auf die Füße schauen, da sie eine unterschiedliche Färbung haben".

Sigrid Weigmann freut sich immer über neue Vögel in der Havelstadt und vielleicht entdeckt sie bereits bei den nächsten Terminen am 16. November oder 14. Dezember weitere besondere Neuankömmlinge. Auch auf der im Dezember stattfindenden Tour des NABUs mit einem Naturschutzdampfer können die Wasservögel noch einmal vom Wasser aus beobachten werden.