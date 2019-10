Sandra Euent

Falkensee (MOZ) "Wir wollen die Adventszeit für Klein und Groß versüßen - sind auch Sie dabei?" fragt das Lokale Bündnis für Familie Falkensee. Mit dem Falkenseer Adventskalender soll allen kleinen und großen Falkenseern die Vorweihnachtszeit verschönert werden. Auch in diesem Jahr können Vereine, Unternehmen, Institutionen oder Kirchen mit besonderen Angeboten vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein "Türchen" zu einer bestimmten Zeit öffnen. Den Zeitpunkt und die Dauer der Aktivität bestimmen die Unternehmen und Vereine selbst.

Wer sich noch beteiligen möchte, sollte sich bis zum Freitag, 25. Oktober, beim Bündnis für Familie melden. Es können Überraschungen, Aktivitäten oder Konzerte vorbereitet werden für Kinder und ihre Eltern oder Großeltern, es können Führungen durch Einrichtungen (Tag der offenen Tür) angeboten werden, Kaffee, Kakao und Kuchen oder auch Geschenke gebastelt und verpackt werden.

Auch in diesem Jahr stellt das Bündnis alle Angebote in einem A6-Heftchen zusammen und verteilt diese kostenfrei im Stadtgebiet, an öffentlichen Einrichtungen, in Kitas und Schulen. Fragen beantwortet Marion Carusunter 03322/284439 oder per E-Mail an lokalesbuendnis@asb-falkensee.de. Sie nimmt auch die Anmeldungen entgegen.