Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Polizei sucht nach einem Mann, der Geld aus einem Bankautomaten genommen hat, das ihm nicht gehörte. Bereits am 28. Juni war eine 90-jährige Neuruppinerin zusammen mit ihrem Sohn in der Sparkasse an der Schinkelstraße, um Geld vom Automaten zu holen. Weil das Gerät eine Störung anzeigte, gingen sie zu einem anderen Automaten. Offenbar öffnete sich in dieser Zeit der erste Automat und stellte die zuvor beantragten mehreren hundert Euro im Ausgabefach bereit. In dieser Zeit trat ein bislang unbekannter älterer Herr an dieses Gerät und nahm das Geld einfach mit.

Der nun gesuchte Mann trug eine dunkelblaue Jeans, beigefarbene Schuhe, eine Weste mit kurzen Ärmeln und ein Basecap. Die Mütze war weiß mit einem roten Schirm und einem Emblem im Frontbereich. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der 03391 3540 entgegen.