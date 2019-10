GZ

Gransee Ein Unfall mit einem Ackerschlepper ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.05 Uhr auf der L 222 zwischen Gransee und dem Abzweig Wendefeld.

Aufgrund der Überbreite des Fahrzeugs (3,20 Meter) hielt der Traktorfahrer bei Gegenverkehr an. Da der angebaute Mulcher die Beleuchtung des Zugfahrzeuges verdeckte und am Anbau selbst keine Beleuchtung vorhanden war, merkte die dahinterfahrende Pkw-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Die 63-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste geborgen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.