Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin verletzt worden.Das überquerte die Fahrbahn in Höhe einer markierten Fußgängerfurt, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen. Ihr Auto kollidierte mit dem Kind, das dabei verletzt wurde. Es musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter wurde über den Unfall informiert. An dem Audi entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 500 Euro.