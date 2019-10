Markus Kluge

Sandhorst (MOZ) In Sandhorst, einem Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin, ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Aus dem Haus haben die Einbrecher Schmuck gestohlen.Der Bewohnerin entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.