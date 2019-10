Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Da ist guter Rat teuer! Schnatterinchen, Pittiplatsch und der Hund Moppi (v.l.) beraten darüber, was sie ihrem Freund, dem Maulwurf Buddelfink, zum Geburtstag schenken können. Die Idee kommt von Pittiplatsch: "Wir schenken ihm eine Zirkusvorstellung." Was für ein Programm sich die Tiere aus dem Märchenwald ausdenken, das können kleine und große Freunde der Fernsehpuppen am Donnerstag, 31. Oktober (Reformationstag) ab 10.30 Uhr im Hennigsdorfer Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, erfahren. Karten gibt es in der Hennigsdorfer Stadtinformation am Rathaus oder telefonisch unter 03302 877320 oder unter www.reservix.de und www.hennigsdorf.de. Der Eintritt kostet elf, ermäßigt neun Euro.