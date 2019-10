Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der Tod eines geliebten Menschen ist für alle Hinterbliebenen wohl immer eine besonders schwere Zeit. Eine Zeit, die auch Simone Josefski und Margot Gusche gerade durchleben. Noch mehr zu schaffen macht den Frauen dabei jedoch, dass sie sich ohne viele enge Vertraute der Familie verabschieden müssen.

Anfang Oktober verstarb Simone Josefkis Vater und Margot Gusches Ehemann Hubert. Um ihrer Mutter beizustehen, reiste Simone Josefski daraufhin kurzerhand aus ihrer Wahlheimat Halle in die Havelstadt – immerhin galt es bei aller Trauer auch, wichtige Details rund um die Beerdigung zu klären. Sie sollte, dem Wunsch der Frauen entsprechend, an einem Samstag stattfinden, um auch Angehörigen zweiten Grades, engen Freunden und Bekannten die Möglichkeit zu geben, sich von Hubert Gusche zu verabschieden. "Das Problem ist ja, das oftmals nur Angehörige ersten Grades im Trauerfall freigestellt werden. Freunde oder andere Familienmitglieder müssten hingegen Urlaub nehmen, um dabei zu sein. Nicht für jeden ist das aber möglich, deshalb wollten wir unseren Vati und Mann an einem Samstag beisetzen lassen", so Josefski.

Das Bestattungsinstitut teilte daraufhin jedoch mit, dass dieser Wunsch nicht zu realisieren sei. "Uns wurde gesagt, dass ab dem 1. November in der Stadt Brandenburg keine Beerdigungen mehr stattfinden könnten. Nähere Gründe, warum, wurden jedoch nicht genannt. Ich vermute aber, das finanzielle Aspekte eine Rolle spielen", zeigt sich die 55-Jährige über die Situation entrüstet.

Eine Vermutung, mit der Josefski jedoch danebenliegt. Auf BRAWO-Nachfrage heißt es seitens des Fachbereichs Bauen und Umwelt: "Die Dame hat die richtige Information erhalten. Aufgrund derzeitiger unzureichender Personalausstattung im Bereich Friedhofswesen ist es nicht möglich, die Sonnabende abzudecken. Die Bestattungsunternehmen sind darüber informiert und handeln entsprechend. Die Situation wird sich wieder entspannen, wenn durch Personaleinstellungen ausreichend Mitarbeiter/-innen zur Aufgabenerledigung zur Verfügung stehen."

Bis das der Fall ist, dürfte es jedoch noch etwas dauern, denn laut Fachbereich sind aktuell erst "die Ausschreibungen für die Neubesetzungen im Gange und werden demnächst zum Abschluss gebracht."

Simone Josefki und Margot Gusche bleibt deshalb vorerst leider nichts anderes übrig als sich am 8. November auf dem Wilhelmsdorfer Friedhof von ihrem Vater und Ehemann zu verabschieden – hoffentlich mit trotzdem möglichst viel Anteilnahme durch Freunde und Familie.