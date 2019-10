Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Brückensperrung auf dem Berliner Ring in Rüdersdorf hat auch am Freitag noch für volle Straßen gesorgt. Allerdings hatten sich Kraftfahrer soweit möglich darauf eingestellt, auch andere Strecken gewählt oder das Auto stehen lassen, so dass es zumindest auf einigen Abschnitten nicht so lange Schlangen gab wie noch am Vortag. "Ich habe zum Feierabend anderthalb Stunden bis nach Erkner gebraucht", berichtete eine Mitarbeiterin der Rüdersdorfer Verwaltung. "Da hätte ich vermutlich auch zu Fuß gehen können. Heute Morgen ging es aber gut", erzählte sie. Andere berichteten in sozialen Netzwerken von zwei oder zweieinhalb Stunden längeren Wegen.

Im Feierabendverkehr am Donnerstag ging es auf der B 1 zum Beispiel von der Autobahnabfahrt Hellersdorf in Richtung Müncheberg lange nur im Schritttempo voran, in Gegenrichtung ebenfalls stop and go kilometerweit. In Tasdorf und der Möllenstraße Herzfelde war es am Freitag nicht viel besser. Es staute sich weit zurück. "Problematisch wird es, wenn ein Krankenwagen kommt", erzählte eine Anwohnerin.

Auf der Rüdersdorfer Thälmannstraße war es am Freitag hingegen leerer als am Vortag, als sich die Fahrzeuge bis hinter das DHL Paketzentrum gestaut hatten. Das Postzentrum hatte denn auch einige Probleme. Bei einigen Zulieferfahrten sei es zu größeren Verspätungen gekommen, bestätigte Unternehmenssprecherin Anke Blenn. Es seien noch am Donnerstag betrieblich "alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet worden, um über Nacht trotzdem so viele Sendungen wie möglich zu bearbeiten". Für den Großteil der eingegangenen Pakete sei das gelungen, sagte sie. Die DHL-Fahrzeuge seien indes auf den Ausweichrouten auch von Staus und Behinderungen betroffen. "Einige Sendungen werden daher ihre Empfänger mit einer Verzögerung von einem Tag erreichen", so die Sprecherin, die die Kunden um Verständnis bat.

Mit im Stau gestanden haben auch die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere die Linien 950 und 951 der Märkisch-Oderland Bus GmbH (mobus). Das Unternehmen hat eine Information für die Fahrgäste auf seiner Internetseite veröffentlicht, bei der auf mögliche "erhebliche" Verzögerungen hingewiesen wird. Wie lange sich die Fahrzeiten wirklich verlängert haben, konnte man auf MOZ-Anfrage nicht genau sagen. Dies sei ja von der Tageszeit und Verkehrslage abhängig. Es habe jedenfalls keine Anrufe oder Mails in dem Zusammenhang gegeben, sagte eine Mitarbeiterin. Im Moment seien ja auch noch Ferien, so dass weniger Passagiere betroffen seien. Man hoffe, dass die Reparatur der Brücke wirklich am Sonntag abgeschlossen werden könne, so dass zum Berufsverkehr am Montag wieder alles normal laufe.

Polizei ermittelt weiter

Von Polizeiseite hieß es am Freitag, Kriminalisten ermittelten weiterhin wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ergebnisse lagen noch nicht vor.