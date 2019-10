Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Darin waren sich alle Teilnehmer des Kochtages in Schönfließ einig. Der neue Verein "Hand in Hand im Mühlenbecker Land" hatte unter dem Motto "Essen ist Erinnerung und Essen ist Heimat" ältere Einwohner eingeladen, gemeinsam zu kochen und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen. "Für unsere älteren Menschen ist Essen noch sehr viel mehr, als für uns. Es strukturiert ihren Tag, bringt alle an einen Tisch, stiftet Gesprächsstoff und schafft Nähe", erläutert die erste Vorsitzende Katja Behrendt-­Didszun den Ansatz. Die Teilnehmerinnen, die am Freitag ins Schönfließer Gemeindehaus kamen, machten allerdings nicht den Eindruck, im Alltag zu vereinsamen. "Ich engagiere mich auch in der Volkssolidarität in Mühlenbeck", sagte die Schildowerin Monika Schreiber. Sie wollte schon zum Auftakt am Freitag vor einer Woche ins Schildower Bürgerhaus kommen. Doch das Kochen fiel aus. Viele der Teilnehmer waren krank.

Geselliges Beisammensein

Deshalb fand die Premiere nun erst in Schönfließ statt. Die 59-jährige Margret Müller übernahm die Regie und bereitete Königsberger Klopse mit Kartoffeln zu. Das Rezept hatte die Schönfließerin im Kopf. Eine Waage brauchte sie nicht. "Die Menge der Zutaten habe ich im Gefühl", erklärte sie. Die anderen Teilnehmerinnen halfen ihr beim Kartoffelschälen und Gemüseputzen. Einkaufen musste die Kochgruppe nicht. Das hatten am Tag zuvor bereits Nicole Gerhardt-Axt und Nicole Kubiak vom Verein Hand in Hand übernommen. Die Idee, die Veranstaltung zu wiederholen, fand bei allen Zuspruch. Auch der Vorschlag, die Rezepte zu sammeln und daraus eventuell ein Kochbuch mit alten Rezepten aus dem Mühlenbecker Land zu gestalten, wurde begrüßt.

Ein Termin für die nächste Kochrunde steht noch nicht fest. Denn bis zum Jahresende sind bereits andere Veranstaltungen geplant. So soll im November ein Adventsbasar mit Kaffee und Kuchen stattfinden. Ein Plätzchenbacken, an dem Senioren und Kinder teilnehmen, soll auch noch stattfinden. Die genauen Termine gibt es auf der Homepage: www.handinhand-mbl.de.