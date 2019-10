Frank Groneberg

Bremsdorf (MOZ) Ein Betrüger, der sich bei älteren Menschen als Enkel ausgibt, um an deren Geld zu gelangen, ist am Donnerstag an einer aufmerksamen und gut informierten Seniorin gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, rief der angebliche "Enkel" mittags bei der Bremsdorferin an und forderte sie dazu auf, ihm mehrere Zehntausend Euro zu übergeben. Die Dame durchschaute die Betrugsabsicht. Sie machte das einzig Richtige: Sie legte auf und informierte sofort die Polizei.