Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Jahr 2011 war es, da herrschte Erleichterung in Bad Saarow. Die Umgehungsstraße, die Anbindung vom Scharmützelsee-Westufer Richtung Fürstenwalde, wurde wiedereröffnet. Ein Jahr lang war sie zuvor gesperrt, nachdem Teile des Dammes abgesackt waren. Jetzt ist die nächste Sperrung erforderlich, wenn auch nur für knapp drei Wochen. Schon nach acht Jahren muss die Fahrbahn saniert werden. Ab Montag ist die Verbindung dicht, laut Zeitplan des Landesbetriebs Straßenwesen bis zum 8. November.

Mit einem etwaigen erneuten Absacken des Damms, der im Bereich der Wierichwiesen in einem moorigen Feuchtgebiet liegt, hat die Maßnahme allerdings nichts zu tun. Das teilte die Behörde auf Nachfrage mit. "Um das Dammgewicht zu verringern, wurde 2011 Blähton, in Geokunststoff gehüllt, eingebaut. Der Damm hat sich seitdem nachweislich nicht verändert, er ist nicht abgesackt", so die Sprecherin des Landesbetriebs, Cornelia Mitschka.

Verkehrsbelastung als Auslöser

Grund für die Bauarbeiten sind demnach Längsrisse in der Fahrbahn. Betroffen sind die oberen beiden Asphaltschichten. Die Asphalttragschicht sei intakt, so der Landesbetrieb. Als Auslöser der Schäden gilt die Verkehrsbelastung, die offenbar größer ist als angenommen. Anders als laut einer Prognose, in der von 4000 Kraftfahrzeugen pro Tag ausgegangen worden war, seien es inzwischen mehr als 7500 täglich. Mit dem Zeitpunkt der Bauarbeiten jetzt im Herbst soll Vorsorge getroffen werden, dass die Schäden durch einen Wechsel von Frost und Tauwetter im Winter nicht noch weiter zunehmen.

Für die Zeit der Bauarbeiten wird eine weiträumige Umfahrung ausgeschildert. Anzunehmen ist jedoch, dass ortskundige Autofahrer den innerörtlichen Weg durch die Ulmen- und Lindenstraße in Bad Saarow wählen. Für Fahrzeuge, die schwerer sind als dreieinhalb Tonnen, gilt das indes nicht. Für sie ist in der Bauzeit die Fahrt durch Ulmen- und Lindenstraße verboten. Der nördliche Abschnitt der Moorstraße bleibt aus Richtung Westufer über die Umgehung erreichbar.

Mit der Umgehungsstraße gibt es indes noch ein weiteres Problem, wie Cornelia Mitschka erläutert. Teilweise sei die Grasnarbe auf der südlichen Böschungsseite in Richtung Stichgraben gerutscht. Um das künftig zu verhindern, werde der Wasser- und Landschaftspflegeverband Untere Spree nächstes Jahr den Stichgraben instandsetzen. Außerdem werde eine Böschungsfußsicherung aus Robinienpfählen und Faschinen eingebaut.

Was unterdessen weiter der Umsetzung harrt, ist das neue Verkehrskonzept für Bad Saarow. Laut Beschluss der Gemeindevertretung soll die Zufahrt in die Lindenstraße vom Westufer aus künftig für alle Autos verboten werden. Richtung Ortszentrum geht es dann nur noch über die Umgehung. Wie Christoph Lehmann vom Bauamt des Amtes Scharmützelsee erläuterte, muss dafür aber der Landesbetrieb in Vorleistung gehen. Er soll laut einer Absprache an der Landesstraßenkreuzung zwischen Bad Saarow und Petersdorf eine Ampel installieren, damit es auf der Umgehung durch den zusätzlichen Verkehr nicht zu längeren Rückstaus kommt.