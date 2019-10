Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Harald Metzkes gehört zu den ganz Großen der deutschen Nachkriegs-Künstler. Noch immer malt der 90-Jährige, schafft intensive eindrucksvolle Werke. Dem einstigen Schwarz und Grau sind längst helle farbige Töne gewichen. Liebe und Freundschaft werden bei Metzkes irgendwo zwischen Himmel und Erde verhandelt. Nach der Wende hoben in seinen Arbeiten Flugobjekte vom Boden ab, Schirme, Sonnensegel, Drachen. Es gibt jedoch ein Kapitel in Metzkes Schaffen, das er immer ausgeblendet hat – den Zweiten Weltkrieg.

Zuschauer der größten Schlacht

Als 16-Jähriger gehörte Metzkes zu Hitlers letztem Aufgebot, ist heute einer der wenigen Zeitzeugen der Schlacht um die Seelower Höhen. 2012 begann er, sich zeichnerisch damit auseinander zu setzen. Mehrmals kam er in die Region rund um Seelow, blickte von der Bruchkante aus ins weite Rund, auf dem einst tausendfach gestorben wurde. Sein Trupp war von Harnekop aus Zuschauer des Infernos unterhalb der Seelower Höhen.

Er habe es seinem Vorgesetzten zu verdanken gehabt, dass sie nicht mit hineingerieten und er überlebte, erzählte der Wegendorfer im Februar im Schloss Trebnitz. In einem Projekt hatten sich Schüler des Fontane-Gymnasiums Strausberg mit dem Thema Krieg und dem Maler beschäftigt. Sie besuchten ihn in seinem Atelier in Wegendorf, diskutierten mit ihm über das einzige Kriegsbild, das Metzkes 2016 geschaffen hatte. Die Schüler hielten das Gespräch im Film fest. Im Januar feierte Metzkes seine 90. Geburtstag. Er drehte die Tradition um, ließ sich nicht beschenken, sondern beschenkte den Kreis und zwar besagtes Kriegsbild. Bei der Übergabe im Februar zeigten die Schüler ihm den Film.

Seit dieser Woche nun ist das Bild im nachgebauten Shukow-Bunker der Gedenkstätte Seelower Höhen zu sehen. Harald Metzkes hat es dem Landkreis explizit für die Einrichtung als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. "Eine sehr generöse Geste", betonte Landrat Gernot Schmidt bei der Präsentation. Er selbst hatte den Maler letztlich dazu gebracht, den Krieg im Oderland als Thema für ein Kunstwerk zu wählen. "Wir sind stolz, ein Werk dieser Qualität zu haben", sagte der Landrat. Dafür wurde extra ein Ausstellungselement angefertigt. Möglich wurde das durch die Sparkasse Märkisch-Oderland, die auch das Projekt der Schüler Anfang des Jahres unterstützt hatte.

Harald Metzkes malte kein typisch düsteres Kriegsbild. Zu sehen ist ein riesiger weißer Pilz, der mitten in einer grünen Landschaft vor strahlend blauem Himmel aufsteigt. "Ich wollte die Widersinnigkeit dieses Krieges, von Tod und Gewalt zeigen", hatte der Maler bei der Vorstellung des Bildes in Trebnitz erklärt. Und mit einem verschmitzten Lächeln auf einen der Soldaten gezeigt, die rückwärtsgewandt im Vordergrund des Bildes diesem unwirklichen Spektakel zusehen. "Das bin ich", sagte er.

Standort wechselt noch einmal

Das Bild hat noch nicht seinen endgültigen Platz gefunden. Den soll es im Funktionsgebäude, das derzeit durch den Landkreis aufwändig saniert wird, erhalten. Man habe mit dem Aufstellen jetzt zeigen wollen, dass die Leihgabe nicht irgendwo schlummert, erklärte Gernot Schmidt. Tobias Voigt vom Verein Zeitreise Seelower Höhen versicherte, dass man künftig bei allen Führungen das Kunstwerk mit einbeziehen werde. So schnell wie möglich sollen auch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um den Begleitfilm der Strausberger Gymnasiasten zeigen zu können. Kerstin Wachsmann will ebenfalls mit dem Bild und dem Film arbeiten. Zwei Tage in der Woche arbeitet die Gedenkstättenlehrerin in der Einrichtung mit Schulklassen.

Kontakt Verein und Gedenkstättenlehrerin über Tel. 03346 597, www.histograf.de, Gedenkstätte geöffnet Mi bis So und an Feiertagen 11 - 16 Uhr