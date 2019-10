Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In eineinhalb Wochen beginnt in Neuruppin der Martinimarkt. Schausteller Lothar Welteund seine Kollegen sind bereits in dieser Woche angereist, um gemeinsam mit Stadtmarketing-Veranstaltungsmanager Christian Ringleb alles vorzubereiten. Unter anderem müssen auf Brasch- und Schulplatz sowie auf der Karl-Marx-Straße die Standflächen für die rund 100 Fahrgeschäfte und Buden ausgemessen und angezeichnet werden. Außerdem muss überall ein Stromanschluss liegen. Die offizielle Eröffnung des Rummels findet am Donnerstag, 31. Oktober, um 13.30 Uhr im Festzelt statt. Bis zum 10. November kann dann täglich ab 14 Uhr gerummelt werden.