Gabriele Rataj

Wesendahl (MOZ) Sonnenschein und bunt gefärbtes Herbstlaub an der Waldkante, das sanft hügelige Gelände zwischen frisch grünendem Feld und Obstplantagen lässt den Frevel auf den ersten Blick übersehen. Beim Näherkommen aber zeigt sich deutlich, was Klaus-Dieter Walke am Telefon mit "ein böses Spiel getrieben" meinte: Der Hochsitz, von dem der Eggersdorfer vor wenigen Tagen nachts noch nach Wildschweinen Ausschau gehalten hatte, liegt am Boden. Sauber abgesägt sind alle vier Stempel, die die Kanzel tragen. Die diagonal zur Stabilisierung eingefügten Pfosten sind ebenso durchtrennt wie die Holme der angefügten Leiter. Zusätzlich wurden auch sämtliche Leitersprossen sorgsam zersägt.

Objektwert ist nur eine Seite

Acht Tage war der langjährige Jäger weg. Bei der Rückkehr dorthin, wo er seit vielen Jahren auch darüber wacht, dass die Wildschäden auf den landwirtschaftlich und für den Obstbau genutzten Flächen möglichst nicht überhand nehmen, wollte er seinen Augen am liebsten nicht trauen.

Es steckten nicht nur Arbeit, Geld und Freizeit in solchem Hochsitz, wovon er in seinem Jagdbereich mehrere instand halte, sagt der langjährige ehrenamtliche Waidmann erregt. Viel schlimmer sei, Jäger und Jagdgäste werde mit solch gezieltem Tun in Lebensgefahr gebracht. "Wenn ich abends nur mit der Taschenlampe zum Hochsitz komme und nicht bemerke, dass Sprossen oder das gesamte Gerüst angesägt sind, weil im Dunkeln alles intakt scheint, dann könnte man sich nicht erst beim Sturz aus drei, vier Metern Höhe den Hals brechen", ist er fassungslos.

Der Vorsitzende des Jagdverbandes Märkisch-Oderland formuliert es noch deutlicher. "Das ist nicht nur mutwillige Sachbeschädigung persönlichen Eigentums. Das ist vorsätzliche Inkaufnahme einer Gefährdung für Leib und Leben anderer Menschen. Der Verband verurteilt das aufs Schärfste", sagt Lutz Hackert.

Dass nicht jeder die Einstellung zur Jagd teile und das artikuliere, sei mit dem Recht auf Meinungsäußerung vereinbar; kontroverse Ansichten aber durch solche Taten zu äußern, sei nicht hinnehmbar. "Jäger agieren im gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag zu Hege, Pflege und Schadensabwehr in Land- und Forstwirtschaft ehrenamtlich", betont er. "Für Schäden sind sie ohne Entschädigung haftbar."

Walke hat das Vorkommnis bei der Polizei zur Anzeige gegen unbekannt gebracht. Dabei ist das nichts Neues. In Vorjahren habe es auch in Waldesruh und Fredersdorf ähnliche Fälle gegeben, berichtet er. Im Nachbarkreis Barnim etwa, der sich nördlich an Walkes Jagdbereich anschließt, sind zwischen 2014 und 2017 mehrfach zahlreiche Hochsitze verbrannt, umgestoßen, zerstört, zu Kleinholz gemacht worden.

Jäger als Partner betrachtet

Der über 80-Jährige vermutet selbst ernannte Umwelt-Aktivisten als Täter, wobei das in seinen Augen falsch verstandener Schutz von Natur und Umwelt ist. "Unsere Aufgabe ist es doch, Wildschäden in Land- und Forstwirtschaft zu vermeiden und Wildbestände zu regulieren, was letztlich Wald und Natur zugute kommt."

Für Lutz Günzel, Produktionsleiter der BB Brandenburger Obst GmbH Wesendahl, ist ein Jäger wichtiger Partner für den Betrieb. Jetzt seien die Felder mit Raps, Weizen, Roggen, Gerste bestellt, der Mais sei abgehäckselt und "da kommen sie wieder überall und wühlen", sagt er mit Blick auf das Schwarzwild. Das habe nun mal keine natürlichen Feinde mehr und vermehre sich in der heutigen Kulturlandschaft so, wie es das Nahrungsangebot hergibt.

Ein Blick auf die Internetseite des Jagdverbandes Märkisch-Oderland zeigt, was für Dimensionen diese Vermehrung annehmen kann. Die Jagdstrecke im Jagdjahr 2018/2019 betrug bei Schwarzwild 71 455 Stück. Walke wird den Hochsitz wieder funktionstüchtig machen.