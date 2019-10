Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Stadt Bernau rechnet für das kommende Jahr mit steigenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen. Kämmerin Renate Geissler warnt aber auch: Ab 2022 ist die Liquidität der Kommune derzeit nur mittels Kassenkredit darstellbar. Es wird im mittelfristigen Finanzplanzeitraum mehr investiert, als an liquiden Mitteln vorhanden sind. Der planmäßige Bestand liege dann im negativen Bereich, heißt es im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2020. In diesem Fall müsste ein Kassenkredit aufgenommen werden. Investive Auszahlungen aus einem Kassenkredit seien jedoch nach einem Runderlass des brandenburgischen Innenministeriums nicht möglich. Investitionen seien dann nur im Umfang von investiven Einzahlungen möglich. "Mit dem nächsten Haushalt für das Jahr 2021 muss die Haushaltsplanung dahingehend geprüft werden".

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Stadt Bernau, die Zahlen wurden Anfang September vom Finanzministerium bekanntgegeben, sollen 24,9 Millionen Euro betragen. Hinzukommen 800 000 Euro Mehrbelastungsausgleich. Die investiven Schlüsselzuweisungen belaufen sich demnach auf 1,7 Millionen Euro.

Eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle für Städte und Kommunen stellen Steuern dar. Das sind beispielsweise die Grundsteuern A und B, die Hundesteuer sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer). Nach Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung ist hier mit einer Erhöhung der Einnahmen auf kommunaler Ebene um 3,1 Prozent gegenüber 2019 zu rechnen. Dies würde auch auf die Stadt Bernau zutreffen.

Mehr Grundsteuern

Wegen der Fertigstellung einiger Wohngebiete geht die Kommune davon aus, dass vor allem bei den Grundsteuern ein Zuwachs zu erwarten ist. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer – hier legte man die Einnahmen aus dem Jahr 2018 zugrunde – ist dieser bereits eingeplant.

Bei den Ausgaben, so heißt es, habe man dem Bedarf an den weiteren Ausbau der Infrastruktur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einwohnerentwicklung "im Wesentlichen Rechnung getragen".

Zu den größeren kommunalen Vorhaben, die im kommenden Jahr auf dem Plan stehen, gehört das Neue Rathaus am Marktplatz. Die Baukosten liegen bei insgesamt 18,9 Millionen Euro. 6,1 Millionen sind für das Projekt im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Für das Besucherzentrum am Bauhaus Denkmal Bundesschule sind 250 000 Euro vorgesehen, für die Ladestraße fast vier Millionen und für die Mehrzweckhalle am Ladeburger Dreieck drei Millionen Euro. In das neue Hortgebäude an der Hasenheide fließen im kommenden Jahr 700 000 Euro, 500 000 Euro sind es für den Hort der Rollberg-Grundschule. Für die Sanierung des historischen Kantorhauses sind bereits 281 000 Euro geflossen, weitere 210 000 Euro werden im kommenden Jahr investiert. Gut drei Millionen Euro wird der Pankepark 2020 kosten, in den Folgejahren sind es noch einmal 3,7 Millionen Euro.

Zu den weiteren Projekten gehören Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung (100 000 Euro), der Bau der Brennerei auf dem Gutshof Börnicke (50 000 Euro) und der Löhmer Weg (760 000 Euro).

Der Ergebnishaushalt der Stadt Bernau wurde auf 82 Millionen Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt stehen 85 Millionen Euro an Einzahlungen 109 Millionen Euro an Auszahlungen gegenüber.