Bernau (MOZ) Zeugen waren auf die beiden in der Merkurstraße aufmerksam geworden.

Kurz nach Mitternacht beobachteten Zeugen am Freitag zwei Männer dabei, wie sie sich an einem Fahrzeug in der Merkurstraße erst zu schaffen machten und dann einstiegen. Herbeigerufene Polizisten trafen die 29- und 33-Jährigen in dem Kraftfahrzeug sitzend an. Warum die Männer in einem Wagen saßen, der keinem von beiden gehörte, ließen sie offen. Bei der Durchsuchung der Männer stießen die Beamten dann noch auf Drogen. Da der 29-Jährige zudem den Aufforderungen der Polizisten nicht nachkam, klickten bei ihm die Handfesseln. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier. Außerdem werden sich beide Männer nun wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.