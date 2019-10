Wiebke Wollek

Kremmen Dass Schokolade glücklich macht, ist bekannt, aber sorgt die Nascherei auch für ein langes Leben? Wenn man sich Hildegard Haase anschaut, könnte man dies zumindest meinen – immerhin hat die alte Dame am Freitag ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Nachdem sie sich beim Friseur für diesen besonderen Tag hat zurechtmachen lassen, erscheint die Seniorin pünktlich am gedeckten Tisch zur ersten Gratulationsrunde des Tages. Es gibt herzhafte Häppchen. Doch viel mehr freut sich Hildegard Haase über ihre Schokoladentorte, die mit der stolzen Zahl 100 verziert ist. "Weil heute dein Geburtstag ist" singen ihre Gäste aus dem Pflegewohnhaus Kremmen, das seit gut fünf Jahren das Zuhause der Jubilarin ist. Mit "Hoch soll die leben" gibt es noch ein weiteres Ständchen der Bewohner, die allesamt jünger als das Geburtstagskind sind. "Hildegard Haase ist sogar die älteste Bewohnerin des Ortsteils Kremmen", erklärt Eckhard Koop (DUB). Deshalb fährt der Ortsvorsteher am Freitag mit einem besonders großen Blumenstrauß und einem breiten Lächeln zum Wohnheim. "Nächstes Jahr komme ich wieder, dann feiern wir den 101. Geburtstag", verspricht er der Seniorin. "Ich versuche, möglichst allen Kremmenern ab 75 zu den runden Jubiläen zu gratulieren. Da kommen dann schon mal zehn bis 15 Blumensträuße pro Monat zusammen", erzählt Koop. "Alle sind gleich groß, da mir alle Senioren gleichviel wert sind. Nur bei 100 darf es etwas üppiger sein." Viele interessante und amüsante Gespräche entstehen häufig mit den älteren Leuten, die Eckhard Koop noch als Kind in Erinnerung haben.

Bei Hildegard Haase ist das nicht der Fall. Die Leipzigerin ist erst im Alter ins beschauliche Brandenburg gezogen – zunächst zur Tochter und Familie nach Linum. Von dort aus kam sie dann mit Mitte 90 ins Pflegeheim. "Da lief sie noch am Rollator", erinnert sich Simone Bahr, die die Einrichtung leitet. Seit etwa einem Jahr sitzt die hochbetagte Seniorin nun im Rollstuhl, was sie jedoch nicht davon abhält, den Tag in Gemeinschaft zu verbringen. "Sie liebt es, wenn wir singen oder wenn Feste gefeiert werden", erzählt Simone Bahr. "Sie ist den ganzen Tag dabei und liegt nicht im Bett. Auch dank ihres noch recht stabilen Kreislaufs. Für 100 Jahre geht es ihr gut."

Für ihre Essgewohnheiten ist Hildegard Haase berüchtigt: "Sie isst eigentlich nur Schokolade", beschreibt es Simone Bahr überspitzt, während sie der Jubilarin eine Weißbrotscheibe mit Nussnugat-Creme reicht. "Auch mal Grießbrei. Aber Kartoffeln oder Fleisch mag sie nicht. Und wir respektieren diesen Wunsch", erklärt die Pflegeheim-Leiterin.

Viel mehr als Ja oder Nein bringt die demente Dame nicht mehr über Lippen. Dennoch ist ihr die Freude über die vielen Gratulanten anzusehen. Die ehemalige Briefzustellerin bei der Post lächelt und nickt zustimmend, als alle auf sie anstoßen.

Für den Nachmittag hat sich die ganze Familie mit Enkeln und Urenkeln angekündigt. Die Tochter und der Schwiegersohn kommen zweimal wöchentlich zu Besuch. "Das ist wirklich sehr schön", lobt Simone Bahr die Fürsorge der Familie. Kürzlich waren die Vorschüler der Kita Rhinstrolche zu Gast im Pflegeheim, um den Bewohnern ein Ständchen zu bringen. Dass die Gruppe von Fünf- und Sechsjährigen zusammen genauso alt ist wie Hildegard Haase, brachte diekleinen Gäste mächtig zum Staunen.