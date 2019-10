Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Sie kamen in der Dunkelheit und sie fühlten sich offenbar "schweinemäßig wohl" auf dem satten grünen Rollrasen mitten in der Stadt: Wildschweine haben in der vergangenen Woche eine große Rasenfläche auf einem umzäunten Wohngrundstück in der Seeallee in Müllrose regelrecht umgepflügt. Dort, wo neben zwei Mehrfamilienhäusern jahrelang der dicht gewachsene, stets kurzgeschnittene Rasenteppich Teil eines angenehmen Wohnumfeldes war, birgt nun die eher an einen groben Dorfacker ähnelnde Fläche jede Menge Stolperfallen – tiefe Löcher, die von den Schwarzkitteln in den Boden gewühlt worden sind.

"Wir hatten hier bisher noch nie Probleme mit Wildschweinen", sagt Rosi Günther traurig, "nur die Enten vom Großen Müllroser See sind öfter mal hier." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jürgen ist sie vor elf Jahren aus Hamburg nach Müllrose gezogen. Das Seniorenpaar aus dem Norden gehört zu den Erstbeziehern der damals neuen Wohnungen in der See­allee 10, "unserem wirklich sehr schönen Altersruhesitz", wie Rosi Günther betont.

Der Rasen ist zwar futsch, es hätte aber noch schlimmer kommen können. Die Dame des Hauses, gelernte Floristin, wie man überall in der sehr hübsch eingerichteten und dekorierten Mietwohnung sehen kann, hat nämlich in einem anderen Bereich des Grundstücks ein Blumen- und Staudenbeet angelegt. Einen wahren Augenschmaus, in dem sehr viel Arbeit steckt. Und bis zu diesem Beet sind die Wildschweine glücklicherweise nicht vorgedrungen. Noch nicht.

"Die Tiere sind durch ein Loch im Zaun auf das Grundstück gelangt", weiß Jürgen Günther. Der Zaun gehöre dem Eigentümer des Nachbargrundstücks. "In mehreren Nächten waren die Wildschweine hier, direkt an den Häusern, und haben hier gewühlt." Der Sachschaden, der dem Eigentümer des Grundstücks entstanden ist, sei erheblich.

Doch der Sachschaden ist nur die eine Seite der Medaille. "Hier gibt es viele Nachbarn, die spätabends oder frühmorgens mit Hunden draußen sind – müssen sie jetzt Angst haben?", fragt Rosi Günther. "Kann man in der Dunkelheit nicht mehr ohne Angst vor die Tür gehen?" Sie hoffen, "dass hier Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass die Wildschweine immer weiter vordringen", ergänzt ihr Mann.

Angst in der Dunkelheit

Frank Felske vom Ordnungsamt kennt das Problem. Wildschweine waren schon öfter in der Seeallee unterwegs, auch in der Bahnhofstraße. Er empfiehlt das Aufstellen von Zäunen mit Fundamenten, den die Tiere weder untergraben noch überspringen können. "Es gibt auch Vergrämungsmittel zu kaufen, die wirken ganz gut", sagt er. Die Jagd auf Wildschweine komme in der Seealllee aus Sicherheitsgründen jedenfalls nicht in Frage.