Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Wenn vorne etwas reinkommt, kommt irgendwann hinten auch wieder etwas raus. Das ist beim Flusspferd nicht anders als beim Menschen. Nur blöd, wenn das Happy Hippo in der Zirkusmanege steht, während es einem menschlichen, äh flusspferdischen, Bedürfnis nachgeht. Flusspferde veranstalten dabei nämlich einen riesen Wirbel. Der kurze Schwanz wirkt als Propeller, um den Kot möglichst weiträumig in der Gegend zu verteilen. "Damit markiert es sein Revier" erklärt Diana Spindler, Dompteuse von Flusspferd "Jedi" im Zirkus "Voyage", der gerade in Eberswalde gastiert. Jedi ist eigentlich ein friedlicher Flusspferdbulle. Nur wenn er sich erleichtert, wechselt der gutmütige Jedi schon mal auf die dunkle Seite der Macht – Fans der Star-Wars-Saga wissen Bescheid.

Voll in der Einflugschneise

Genau das mussten Michael und Leonora Rumpf erleben, die vor einigen Tagen mit ihrer Enkelin Lara eine Vorstellung des Zirkus besuchten. Während seines Auftritts machte Jedi genau das, wozu sonst selbst Könige aufs Stille Örtchen gehen – vor aller Augen und ohne jedes Schamgefühl. Eigentlich ganz lustig, wenn man nicht gerade in der Flugschneise der Hinterlassenschaften des 50-jährigen Jedi sitzt. Die Rumpfs saßen in einer Loge direkt an der Manege und wurden voll erwischt. Jedi sah nicht mal, was er da anrichtete, schließlich streckte er der völlig überraschten Familie ja sein Hinterteil entgegen.

Die Mitarbeiter des Zirkus, die sofort versuchten, eine Plane zwischen den Kot-Schauer und die Rumpfs zu halten, kamen zu spät, sodass sie die volle Pracht auf die Kleidung bekamen und die Vorstellung – nicht sonderlich belustigt – vorzeitig verließen. Besonders die Jacke von Eleonora Rumpf hatte gelitten, die Flecken waren auch nach dem Waschen noch zu sehen. So wandte sich Michael Rumpf zunächst an den Zirkus, um zu fragen, was nun passieren sollte. Offenbar kam es dabei zwischen ihm und Diana Spindler zu Missverständnissen, was Rumpfs Laune nicht eben hob und er sich an die MOZ wandte. Mit ein paar Telefonaten konnten die Parteien zusammengebracht werden – einschließlich Jedi, der die ganze Aufregung sehr gelassen nahm.

Am Ende dicke Kumpels

Nach Begutachtung der Jacke erklärte sich der Zirkus bereit, den Schaden zu ersetzen und lud die Familie gleich noch ein, damit sie sich auch den Rest der Vorstellung ansehen konnte. "Ob wir dafür Zeit haben, weiß ich noch nicht", so Rumpf dazu. Nach dem Gespräch fütterte er Jedi dann aber sogar – von vorne droht ja keine Gefahr. Zumindest nicht bei Jedi, der von klein auf an Menschen gewöhnt ist.