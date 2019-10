Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Ein gutes Händchen hatte Benjamin Anders am Freitag bei der Auslosung der Viertelfinal-Partien im Oberen Kreispokal. Denn der 19-Jährige zeigte einen gekonnten Griff in die Lostrommel, so dass vier Duelle heraussprangen, die allesamt Spannung versprechen. Die Fußballfans im Kreis Prignitz/Ruppin dürfen sich freuen. "Dabei habe ich mit Fußball gar nichts am Hut", verriet Anders, nachdem ihm von Pokalchef Mike Schläger ein "feines Händchen" attestiert worden war.

Die Paarungen lauten

SV Eiche Weisen -

Eintracht Alt Ruppin

Herzberger SV -

MSV Neuruppin II

FC Wusterhausen -

SV Union Neuruppin

SV Blumenthal/Grabow -

Rot-Weiß Kyritz

Mike Schläger freut sich jedenfalls auf vier "knackige, sehr interessante Partien. Sie versprechen durchweg Spannung." Spieltermin ist das Wochenende 15., 16. und 17. November.

Als einziger Kreisligist befindet sich der Herzberger SV noch im Wettbewerb. Der HSV hat sich seit Jahren den Ruf eines Pokalschrecks bei höherklassigen Mannschaften erworben. In dieser Saison bestätigten die Schützlinge von Trainer Patrick Schramm diesen Ruf. Sie warfen in der ersten Runde Kreisoberligist Zernitzer SV (4:1 n.V.) aus dem Wettbewerb und triumphierten zuletzt mit 4:3 gegen Stahl Wittstock über einen weiteren KOL-Vertreter. Matchwinner war Towart Kai Schwieghaus, der in der Schlussminute einen Foul-Elfmeter von Mathias Dannehl parierte (wir berichteten).

Nun empfangen die HSV-Kicker im Waldstadion die Reserve des MSV Neuruppin (ebenfalls KOL). Da der MSV am 16. November mit einer großen Festveranstaltung sein 100-jähriges Bestehen feiert, ist eine mögliche Austragung des Duells am folgenden Sonntag unwahrscheinlich. Mike Schläger: "Beide Vereine könnten sich auch darauf einigen, am Sonnabend zu spielen. Bei einem Anstoß um 13 Uhr wäre dann noch genügend Luft für die Neuruppiner mit Blick auf den Festakt am Abend."

Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Landesklasse-Teams müssen – wie immer – reisen. "Das ist das Los der höherklassigen Mannschaften. Wir nehmen es so hin und freuen uns auf jede Aufgabe", sagte Eintracht-Trainer Daniel Kraatz. Allerdings runzelte er schon ein wenig die Stirn, nachdem klar war, dass nach der jüngsten Pokal-Tour nach Karstädt nun erneut eine Auswärtsfahrt über knapp 100 Kilometer ansteht. Weisen ist aktuell Tabellenführer in der KOL.

Die Unioner erwischten mit Wusterhausen eine spielstarke KOL-Mannschaft. Das verspricht, eine Partie fürs Auge werden zu können. Favorit sind die Neuruppiner. Als gebürtiger Kyritzer dürfte sich Union-Trainer Stephan Ellfeldt auf die Partie vor seiner "Haustür" freuen.

Absolut offen ist die Begegnung zwischen Blumenthal/Grabow und Rot-Weiß Kyritz. Mit dem Heimvorteil im Rücken und den Pokal-Überraschungen aus dem Vorsaison im Kopf dürften die Blumenthaler leicht favorisiert in dieses Spiel gehen.