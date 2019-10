MOZ

Schorfheide (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten musste die Autobahnpolizei am Donnerstag ausrücken. Auf der A11 in Höhe der Abfahrt zum Rastplatz Buckowsee war aus bisher noch unbekannten Gründen ein Auto in eine Baustelle geraten. Der 48-jährige Fahrer war mit seinem Skoda Rapid in den Baustellenbereich gefahren und dort auf einen Sandhaufen geprallt. Dadurch überschlug sich der Wagen mehrfach. Das Auto kam schließlich auf der Betontrennwand zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer zog sich bei dem Geschehen leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wurde von der Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.