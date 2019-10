Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) Die Strapazen der letzten Wochen stehen Ursula Patommel ins Gesicht geschrieben. Vom 18. September bis zum 16. Oktober habe sie in ihrer ganzen Wohnung kein warmes Wasser gehabt. "Ich war so verzweifelt. Ich konnte nicht warm duschen, und wenn ich Haare waschen wollte, musste ich Wasser in einem Kessel kochen und das über der Waschschüssel tun." Für die zierliche 77-Jährige, die in einem Haus der städtischen Wohnungswirtschaft (Wowi) in der Witebsker Straße 23 lebt, war das eine große Belastung.

Erst am Donnerstagnachmittag konnte der Fehler behoben werden. Es habe ein ernstes Problem mit der technischen Anlage gegeben, sagt Franziska Wegner, Pressesprecherin der Wohnungswirtschaft. "Es handelt sich um eine sehr komplexe Warmwasseranlage, und so ein kompliziertes Problem hat es damit noch nie gegeben. Tatsächlich haben die Techniker den Fehler wochenlang nicht finden können", erklärt sie. Dass etwas kaputt sei, war in der Wowi bekannt – nicht jedoch das Ausmaß der Störung.

Wowi wurde nicht kontaktiert

Denn obwohl sämtliche Wohnungen im Haus vier Wochen kein Warmwasser hatten, habe fast niemand bei der Wohnungswirtschaft Bescheid gegeben, lediglich zwei Meldungen seien im Laufe der Zeit eingetroffen. Thomas Schröder, der auch in dem Haus lebt, beklagt sich zwar ebenfalls darüber, dass er nicht warm duschen konnte, doch er habe keine Zeit gehabt, den Fehler zu melden. Udo Zeiske, ein weiterer Mieter der Witebsker Straße, hat es nicht so sehr gestört – seine Frau hingegen schon. "Das war kalt", schimpft sie, "aber wir haben uns halt irgendwie beholfen." Zwischendurch sei es in ihrer Wohnung immer mal wieder für eine Weile in Ordnung gewesen.

In den vier Wochen seien öfter mal Techniker im Haus gewesen, um den Zustand des Wassers zu prüfen. Die Wohnungen, die am weitesten von der Anlage entfernt liegen, waren am meisten und am längsten betroffen. "Morgens und abends zirkuliert das Wasser außerdem weniger gut als tagsüber. Man hätte es länger laufen lassen müssen", sagt Franziska Wegner. Udo Zeiskes Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, widerspricht: "Nach zehn Minuten kam es vielleicht mal lauwarm – aber zehn Minuten lasse ich doch kein Wasser laufen!" Bei Ursula Patommel habe selbst das nicht funktioniert.

Beide sind unzufrieden damit, nicht Bescheid bekommen zu haben, woran es gelegen habe. "Man fühlt sich von der Wohnungswirtschaft gar nicht richtig beachtet", findet Udo Zeiskes Frau. Patommel habe in ständigem Kontakt mit dem Havarie-Dienst gestanden, der im Hausflur als zuständige Stelle aushängt.

Die Wohnungswirtschaft habe sie lediglich schriftlich kontaktiert – und in einem Brief damit gedroht, ab November weniger Miete zu zahlen. Schon zweimal musste sie umziehen, weil ihr Haus jeweils auf der Abrissliste stand, erzählt sie. Der Wowi stehe sie deshalb prinzipiell sehr kritisch gegenüber.

Unhaltbarer Zustand

Franziska Wegner bedauert die Kommunikationsschwierigkeiten sehr. "Natürlich war das auch für uns kein haltbarer Zustand", sagt sie. "Normalerweise reagieren wir bei so etwas sehr schnell, aber dieser Fall hat die Techniker schon sehr herausgefordert." Inzwischen seien in dem System Pumpen ausgetauscht und ein Ventil nachgestellt worden, aber welche der beiden Maßnahmen nun ausschlaggebend war, ist wohl immer noch nicht völlig klar.

Mit Ursula Patommel würde die Wohnungswirtschaft versuchen, persönlich eine Lösung zu finden. Ihr Brief sei bereits in der Bearbeitung. Währenddessen habe der Havarie-Dienst sich am Freitagmorgen schon für die unerträglichen Zustände bei ihr entschuldigt, erzählt Patommel. "Viel länger hätte ich das auch nicht mehr durchgestanden!"

Immerhin – das warme Wasser fließt wieder. Duschen und Spülen sollten nun also kein Problem mehr darstellen.