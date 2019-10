Claudia Duda

Eichstädt (MOZ) Ausgelaufene Flüssigkeit, eine Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden waren das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitagabend in Eichstädt ereignet hat. Ein junger Mann hatte die Vorfahrt missachtet und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde eine junge Frau in dem anderen Auto verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Eichstädt und die Feuerwehr Marwitz wurden gegen 17.40 Uhr alarmiert und waren vor Ort, um die Batterien abzuklemmen, den Brandschutz sicherzustellen und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Gesamtschaden an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, beläuft sich auf rund 15 000 Euro.