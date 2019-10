Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Königsberger Kreiskalender 2019 liegt vor, informierte jetzt Helmut Otto vom Redaktionsteam. Die neue Ausgabe des "Heimatbuchs für den Kreis Königsberg/Neumark" kann für neun Euro in der Buchhandlung "Der Bücherfreund" und in der Tourist-Information in Bad Freienwalde erworben werden.

Auf knapp 170 Seiten gehen mehrere Autoren auf verschiedene Themen ein, darunter die Eröffnung des Fontanehauses in Schiffmühle im Mai, den historischen Kilometerstein in Hohenwutzen und das Schöpfwerk in Neutornow. Auch eine Ansichtskartenwanderung um 1900 ist enthalten.

"Spaziergang mit Theo F." heißt eine weitere Neuerscheinung, die in der Tourist-Information erhältlich ist. Herausgeber ist die Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Das 62-seitige Heft zitiert aus Theodor Fontanes "Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Zweiter Teil. Das Oderland" und aus seinem autobiografischen Roman "Meine Kinderjahre". Und so steht im Untertitel auch: "Theodor Fontane besucht Bad Freienwalde und das Haus seines Vaters Louis Henri in Schiffmühle". Dazu gibt es unter anderem einige Fotos mit dem Fontane-Darsteller Hank Teufer.

