Kerstin Ewald

Erkner Der Kieferndamm in Schöneiche wurde am Freitag nach über einem halben Jahr Bauzeit eröffnet. Das Ritual, bei dem Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) mit dem Planer, Bauleuten und Gemeindevertretern das symbolische Band durchschnitt, war kurz und schmerzlos. Die Freude und Erleichterung, dass der Verkehr auf einer der Hauptverkehrsstraßen des Ortes wieder rollt, ist dennoch bei vielen groß. "Der ausgebaute Kieferndamm bringt durch den befestigten Gehweg und den markierten Schutzstreifen erhebliche Vorteile für Fußgänger und Radfahrer", hebt Steinbrück hervor. Zudem reduziere sich die Lärmbelästigung für die Anwohner.

Langwierige Labortests

Stellvertretend für Schöneicher und Passanten freuten sich Hans-Joachim Scheitzbach und Birgid Kisan-Hammer aus Woltersdorf. Die beiden waren zur Eröffnung extra mit der Pferdekutsche nach Schöneiche gekommen.

Im März begann der Ausbau der ehemaligen Kopfsteinpflasterstraße. Nachdem die Baustelle erst plangemäß vorangeschritten war, kam sie im Mai zum Erliegen. Eine Laboruntersuchung hatte ergeben, dass im ersten Teilabschnitt, im Kreuzungsbereich Kieferndamm/Stockholmer/Hamburgerstraße eine Materialschicht möglicherweise nicht den Anforderungen entspricht. Dabei handelte es sich um eine Frostschutzschicht aus Recyclingmaterial im Unterstraßenbau, die in Verdacht stand, nicht den Reinheitsanforderungen für Wasserschutzgebiete zu entsprechen. Im schlimmsten Fall hätte ein Straßenabschnitt um die bereits asphaltierte Kreuzung auf einer Länge von insgesamt 80 bis 100 Metern noch einmal aufgerissen werden müssen.

Erneute, noch umfangreichere Proben eines speziellen Schiedslabors ergaben dann aber deutlich bessere Werte, die dem Reglement standhielten. Die Untere Wasserschutzbehörde in Beeskow gab schließlich grünes Licht. Im September konnte weiter gebaut werden. Zur Eröffnung am Freitag erschien auch Philip Zeschmann, Gemeindevertreter und frisch gebackener Landtagsabgeordneter (BVB-Freie Wähler). Für ihn ist die nun realisierte Ausbaulösung am Kieferndamm nicht nachhaltig. Sogar einen Schildbürgerstreich sieht er in der eben abgeschlossenen Maßnahme: "Die Straße ist schmal, auf Waldseite fehlt ein zweiter Gehweg, so dass Fußgänger und Radfahrer vor allem in der dunklen Jahreszeit gefährdet sind", hält er der Verwaltung vor. Der frühere Bürgermeister Heinrich Jüttner, aber auch der jetzige Bürgermeister Steinbrück hätten sich nicht ausreichend um eine Straßenverbreiterung gekümmert.

Der Wald gehört zu Berlin

Die Schwierigkeit, die letztlich eine Verbreiterung des Kieferndamms verhinderte, lag darin begründet, dass der an den Kieferndamm angrenzende Wald zum Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gehört. Für einen zweiten Gehweg hätte ein Stück des Berliner Forstes umgewidmet werden müssen. Bürgermeister Ralf Steinbrück widersprach allerdings entschieden dem Vorwurf. Vielmehr habe er sich intensiv um eine Lösung mit dem Berliner Bezirk bemüht und das Ergebnis der Gespräche der Gemeindevertretung vorgelegt. Angesichts des zu erwartenden Verfahrens mit ungewissem Ausgang habe die Gemeindevertretung der nun umgesetzten Lösung zugestimmt.

Zeschmann, der sich bei der Zeremonie nicht willkommen fühlte, versandte nach der Zeremonie eine Pressemitteilung, in der er von einem Eklat sprach.