Welf Grombacher

Düsseldorf Die Papierrolle, auf die er 1951 in nur drei Wochen den Roman "On The Road" getippt hatte, wurde 2001 bei Christie’s versteigert.

Damit er nicht dauernd neue Seiten in seine Underwood-Schreibmaschine schieben musste, hatte Jack Kerouac einzelne Papierbögen zu einer 40 Meter langen Rolle zusammengeklebt. So konnte er ohne Unterbrechungen schreiben. Wie im Rausch. Und so erklärt sich ein Stück weit auch der rastlose, atemlose Stil.

Bei der Versteigerung in New York kaufte der Multimillionär Jim Irsay, Besitzer des Footballteams der Indianapolis Colts, die Manuskriptrolle. Er zahlte den stolzen Preis von 2 426 000 Dollar. Mehr Geld als Jack Kerouac in seinem ganzen Leben mit seinen Büchern verdient hatte.

Das allein sagt einiges über das Leben dieses Schriftstellers und über die Rolle, die er in der Literaturgeschichte bis heute spielt. Mit seinen Freunden William S. Burroughs und Allen Ginsberg bildet er das Dreigestirn der Beat Generation, dieser Schriftsteller, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika einen Neuanfang wollten. Beeinflusst von den Existentialisten, die sie in ihrer Jugend bewundert hatten, wollten sie mit spontanen, umgangssprachlichen Texten die amerikanische Literatur neu erfinden, ein alternatives Leben führen. Ohne Arbeit. Immer unterwegs. Die Moralvorstellungen unterwandern. Das Bewusstsein durch Drogen erweitern und so Geschichte schreiben. Grenzen erkannten sie nicht an und ebneten so mit ihrem Lebensstil der Hippiebewegung in den 1960er-Jahren den Weg.

Als sie selbst dann erfolgreich waren, fraßen Ruhm und Drogen sie auf. So wie Jack Kerouac, der vor 50 Jahren, am 21. Oktober 1969, in Saint Petersburg in Florida als körperliches Wrack starb. In seinen letzten Lebensjahren lebte er mit seiner dritten Ehefrau Stella wieder bei seiner Mutter. Mehrmals wechselten sie die Wohnorte, als seien sie immer noch auf der Flucht. Er war schwerer Alkoholiker. Soll man sagen, dass er mit der Bürde des "King of the Beats" nicht zurechtkam, die ihm die Medien aufdrängten? Oder soll man eher sagen, dass er mit dem Leben nicht zurechtkam? Bis heute sind Jack Kerouac und seine Beatnik-Freunde ein Sinnbild für die Jugend, die sich auf der Suche nach sich selbst verliert und an ihren Idealen scheitert.

Wer Kerouacs "On The Road" (1957), Burroughs "Naked Lunch" (1959) oder die Gedichte von Allen Ginsberg liest, wird erstaunt sein, wie brav diese Texte geschrieben sind. Heute ließe sich damit niemand mehr schocken. Auch literarisch lassen sie sich durchaus anfechten. Nicht von ungefähr bezeichnete sein Schriftstellerkollege Truman Capote die Bücher von Jack Kerouac abfällig als "Geschreibsel". Der spontane, vom Unterbewusstsein geprägte Stil ist nicht jedermanns Sache. Trotzdem öffneten die Werke der Beat Generation Türen und beeinflussten die nachfolgenden Künstler. King Crimson und Bob Dylan huldigten Kerouac in ihren Songs. Der postmoderne Schriftsteller Thomas Pynchon nannte "On The Road" einen der "großen amerikanischen Romane". Und der Schauspieler Johnny Depp nannte das Buch sogar seinen persönlichen "Koran", der sein Leben verändert habe.

Als Kind franko-kanadischer Einwanderer 1922 in Lowell/Massachusetts geboren, verliert Jack Kerouac im Alter von vier seinen Bruder Gérard. In "Visions Of Gerard" wird er 1963 dieses Trauma verarbeiten. Weil er sportlich ist, kriegt er 1940 ein Stipendium an der Columbia University in New York, wo er Ginsberg und Burroughs kennenlernt. Die Uni aber ist seine Sache nicht, darum geht er 1943 zur Marine. Dort wird er ein Jahr später als "paranoid-schizophren" entlassen. Weil er über den Mord seines Kumpels Lucien Carr an dessen schwulem Verehrer David Kammerer lieber ein Buch mit Burroughs schreibt ("Und die Nilpferde kochten in ihren Becken") als die Tat der Polizei zu melden, muss Kerouac wegen Mitwisserschaft ins Gefängnis. Noch in Haft heiratet er Edie Parker, weil deren Eltern die Kaution stellen. Die Ehe hält nur ein paar Wochen, dann flieht er zurück zu Burroughs nach New York.

Zwischen 1947 und 1950 fährt Kerouac mit seinem Freund Neal Cassady mehrere Jahre kreuz und quer durch Amerika. 1950 erscheint sein erster Roman "The Town And The City". Ein Jahr später schreibt er "On The Road”, das Buch, das erst 1957 einen Verleger findet, aber sein größter Erfolg wird. Ein paar Jahre kann er von seiner Schriftstellerei leben. Dann aber ignoriert die Kritik zunehmend seine Romane, oder macht sich über sie lustig. Kerouac fühlt sich einsam und flieht in den Alkohol. Dass andauernd irgendwelche Fans ihn anhauen und mit ihm einen trinken wollen, macht die Sache nicht besser. Im prüden Amerika wird er von den Medien angefeindet, gilt als Landstreicher und Säufer, während zeitgleich die Beat-Bewegung immer mehr kommerzialisiert wird. Er selbst will da nicht mitmachen und treibt sich immer häufiger bei seiner Mutter rum, bis er wieder zur ihr zieht.

Der einstige Rebell flieht im Alter zurück in den Schoß der Mutter. Das hat schon etwas Tragisches. Wie ein Verrückter schreibt er ein Buch nach dem anderen. "The Subterraneans" und "The Dharma Bums" (beide 1958), "Doctor Sax", "Maggie Cassidy” (beide 1959), "Tristessa" und "Lonesome Traveller” (beide 1960) und noch so manches andere mehr. Keines wiederholt den Erfolg von "On The Road", das mehrmals verfilmt wird. Das mag mit ein Grund sein, warum Jack Kerouac heute ein Kultautor ist. Mehr Mythos als Mensch, verkörpert dieser Autor das menschliche Streben nach Freiheit, das an sich selbst und an der Gesellschaft zugrunde geht.