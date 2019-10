Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Klotz polarisiert. Die Rede ist vom Betonquader, den das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg (WSA) nach dem Neubau der Havelkanalbrücke im Juni aufstellen und daran zwei Platten montieren ließ. Die stammen von 1952 und künden in Wort und Bild davon, dass der Vorgängerbau in der DDR den Namen Brücke der deutsch-sowjetischen Freundschaft trug.

Drei Vorschläge

Die konträre Diskussion hat nun dazu geführt, dass CDU und Grüne in einem gemeinsamen Antrag das Hennigsdorfer Stadtparlament dazu auffordern, per Beschluss dafür zu sorgen, dass der Betonquader wieder verschwindet und die historischen Platten dem Stadtarchiv übergeben werden. Die Grünen schoben wenig später noch eine Version nach: Die Tafeln sollen ohne Betonklotz an der Brücke verbleiben, aber dezenter platziert. Zusätzlich soll über den geschichtlichen Kontext informiert werden. Das alles trifft nicht den Geschmack der SPD. Die möchte die Präsentation belassen, wie sie ist, aber ebenfalls eine Info-Stele aufstellen lassen.

Im Bauausschuss am Donnerstag wies der zur neutralen Sitzungsführung verpflichtete Vorsitzende Michael Wobst (SPD) den weiteren Weg. Noch vor der Diskussion bat er die Verwaltung, die Kosten für die drei Varianten zu benennen. Die Zahlen hatte der zuständige Amtsleiter Dirk Asmus prompt parat. Die mit dem Einlagern ins Stadtarchiv verbundene Version werde 13 500 Euro, die novellierte grüne Idee 20 000 Euro kosten. Nur die SPD-Variante sei wesentlich preisgünstiger zu haben. Hier würden nur 1 500 Euro anfallen. Wie Asmus zu diesen Kostenangaben kommt, sagte er nicht. Erst auf Nachfrage hieß es tags darauf aus dem Rathaus, dass dies eine grobe Kostenschätzung sei.

Für Olaf Klann (Die Linke), dessen Partei traditionell eine engere Beziehung zur einstigen sozialistischen DDR hat, standen weniger die Kosten im Vordergrund. Die Brücke, so behauptete er, habe damals diesen Namen erhalten, weil "Leute aus der Sowjetunion die 30 Kilometer des Havelkanals gegraben haben. Eine tolle Leistung!" Mit dem Kanal wollte es die DDR vermeiden, dass Schiffe auf der Havel Westberlin durchqueren mussten. Klann kann auch die von CDU und Grünen geäußerte Kritik an der DDR- Massenorganisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) nicht verstehen: "Massenorganisationen haben wir auch heute. Etwa den ADAC." Was er nicht sagte: Im Gegensatz zur damaligen DSF wird heute niemand unter Druck gesetzt, in den Autofahrerclub einzutreten.Für Petra Winkel (SPD) ist die Angelegenheit klar: "Ich denke, die Brücke trägt noch immer denselben Namen. Den wird sie auch behalten." Damit liegt sie falsch. Laut Brückner vom WSA lautet der offizielle Name Straßenbrücke Nieder Neuendorf. Benjamin Bengsch (FDP) jedenfalls wollte wissen, ob das Bauwerk einen neuen Namen bekommen solle. Ein Antwort darauf hat bereits eine Reihe von Lesern dieser Zeitung gegeben. Dabei wurde mehrfach Freiheits- oder Einheitsbrücke genannt.

Im Bauausschuss gab es neben drei Enthaltungen fünf Stimmen für den SPD-Antrag. Endgültig entscheidet das Stadtparlament am 29. Oktober.