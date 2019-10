Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seit etlichen Tagen hat Erna Fleischer von ihrem Geburtstag gesprochen und alle Mitarbeiter des Seniorenheimes "Am Tierpark" vorsorglich als Service-Kräfte gebucht. "Mit 100 Gästen wollte sie ihren 100. Geburtstag feiern", verriet die Pflegedienstleiterin Michaela Kreusch. Ganz so viele wurden es am Freitag wohl nicht. Aber der Tag begann mit einem gemeinsamen Frühstück mit allen Heimbewohnern im Speisesaal statt in den Wohnbereichen. Und mit Bekannten und der Familie wurde mit Sekt angestoßen.

Präsent vom Bürgermeister

Der Angermünder Bürgermeister, der ein Präsent und Glückwünsche überbrachte, schnitt mit der Jubilarin eine große Torte an. Bis zum Mittag wurde gemeinsam bei Kaffee, Kuchen und Eierlikör gefeiert. Der Nachmittag gehörte dann allein der Familie. Von ihrem 100. Geburtstag wird Erna Fleischer sicherlich auch künftig noch öfter reden. Auch wenn sie nicht mehr so gut hören und sehen kann, ist sie im Köpfchen noch sehr fit und immer dabei, wenn im Haus etwas los ist. Das hätten ihre Kinder vor ein paar Monaten nicht gedacht. "Sie hat bis zum Anfang dieses Jahres noch allein in Milmersdorf gewohnt", erzählt Peter Fleischer, der mit seiner Frau Regine in Felchow lebt. "Zum Saubermachen und Mittagessen hatte sie Hilfe. Morgens machte sie aber alles noch alleine. Bis sie stürzte und sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog."

Nach dem Krankenhausaufenthalt konnte sie nicht mehr nach Hause zurück. So kam sie am 13. Februar in das Angermünder Seniorenzentrum. Im Tierpark war sie früher öfter mit den Kindern und Enkeln. Jetzt hat sie es nicht weit, wenn dort zum Seniorenkaffee eingeladen wird. "Es sah damals nicht gut aus"erzählt ihre Schwiegertochter. "Hier im Heim wurde sie bestens aufgepäppelt."

Vertrieben von Haus und Hof

Erna Fleischer ist im heutigen Polen, unweit von Frankfurt (Oder) geboren, als drittes von fünf Kindern. Die Eltern waren Landwirte. Als Kind packte sie mit an, auch nach der Schulzeit. In den letzten beiden Kriegsjahren war sie Postzustellerin. Nach Kriegsende musste die Familie Haus und Hof verlassen und landete in Thüringen, wo es keine Arbeit gab. Der Vater siedelte deshalb nach Milmersdorf um. Hier lernte Erna Fleischer ihren Mann kennen, mit dem sie zwei Söhne bekam. Sie arbeitete in der LPG-Gärtnerei und später als Reinigungskraft in der Apotheke in Templin. Ihr Mann starb 2010 mit 92 Jahren.

Mit ihrer ehemaligen Chefin aus der Apotheke hält sie bis heute immer noch Kontakt. Sigrid Knauer ließ es sich nicht nehmen, zum 100. Geburtstag vorbeizuschauen und zu gratulieren. Und auch Erna Fleischers Sohn Reinhard aus Jena reiste am Freitag mit seiner Familie aus dem thüringischen Jena an. Die Jubilarin ist vierfache Oma und zweifache Uroma.