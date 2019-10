Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Während in Wusterhausen im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin (OPR), in der Hauptstadt, aber auch in anderen Bundesländern bereits autonome Busse ihre fahrerlosen Runden drehen, sieht es in Oberhavel oberflächlich betrachtet, auf diesem spannenden Feld der Mobilität düster aus. Dabei hatte Holding-Chef Klaus-Peter Fischer schon im Oktober 2017 nahezu euphorisch angekündigt, dass in Oberhavel die Zukunft eigenständig fahrender Busse bald beginnt. Schnell wurden bereits Teststrecken auserkoren – in Gransee und Hennigsdorf – auf denen das autonome Fahren ausprobiert werden sollte. "Die ersten Versuche dafür können Anfang 2018 beginnen", sagte Fischer damals.

Vorige Woche kam der Bescheid

Für das Oberhaveler Initialkonzept für autonomes Fahren arbeitete die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) mit dem Berliner "Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel" (Innoz) zusammen, einer GmbH mit Akteuren aus Praxis, Wissenschaft und Politik. Diese Gesellschaft gibt es mittlerweile aber nicht mehr.

Das Oberhaveler Projekt ist jedoch nicht verschwunden. Im Gegenteil. Unter der Oberfläche werden die Fäden gezogen und die Ideen weitergesponnen. Denn jetzt soll es eine zweite, die erste vertiefende Projektstudie für "Mobilität und autonomes Fahren" geben. Vergangene Woche habe der Landkreis als Antragsteller den Fördermittelbescheid dafür von der ILB erhalten, teilt Andreas Ernst, designierter Nachfolger von Klaus-Peter Fischer, mit. Über die Höhe der Summe wollte Ernst nichts verraten, nur so viel: "Wir kommen damit aus." Da war der ILB-Sprecher am Freitag auskunftsfreudiger. "Die Fördersumme beträgt gut 100 000 Euro", sagte Felix Dollase. Das Geld kommt aus dem Topf der Mobilitätsrichtlinie Brandenburgs, stammt aber zu 100 Prozent aus dem EU-Fonds.

Mit dem Zuschlag beginnen demnächst die Vorbereitung für die Ausschreibung der "wissenschaftliche Studie mit Praxisbezug", so Andreas Ernst. Anfang 2020 soll dann der Zuschlag für die Studie erfolgen. Wie lange die Wissenschaftler benötigen, ist unklar. Genauso unklar ist, was mit den Ergebnissen passiert. Denn bislang fehlt noch das Geld für die Umsetzung. Besser haben es da die Wusterhausener. Für das Projekt und den Testbetrieb in OPR hat der Bund 1,54 Millionen Euro zugeschossen (siehe Hintergrund). Dann hat das Infrastrukturministerium den Deckel wieder zugemacht. Oberhavel bleibt außen vor. Andreas Ernst ist jedoch guter Dinge. Er setzt auf die Mobilitätsrichtlinie des Landes sowie auf die neue Brandenburger Regierung, die das Geld für die Umsetzung lockermachen müssen. Dann kann vielleicht ab 2021 auch in Oberhavel ein fahrerloser Bus seine Touren aufnehmen.

Im Mittelpunkt steht dabei das Testgebiet Gransee. Entsprechend heißt das Projekt auch offiziell "Innovatives Mobilitätskonzept für Amt Gransee und Gemeinden". Noch 2017 waren als Testgebiete auch Fürstenberg, Zehdenick, Glienicke, Oranienburg, Germendorf, Velten und Hennigsdorf im Gespräch. Doch nach und nach sorgten K.-o.-Kriterien wie große Kreuzungsbereiche, zu viel Verkehr, Unübersichtlichkeit für den Ausschluss, sodass am Ende nur noch Gransee übrigblieb.

Sicherheit geht vor

Zunächst wird die rund drei Kilometer lange Strecke vom Bahnhof Gransee bis zur Klinik noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Auch hier gibt es schwierige Verkehrssituationen für einen autonom fahrenden Bus: große Pflastersteine auf der Strecke und die B 96, welche gekreuzt werden muss. "Sicherheit geht vor Schnelligkeit", sagt Andreas Ernst. Am Ende ist es aber noch völlig offen, wo in Gransee einmal ein selbstfahrender Bus durch die Stadt fahren wird.