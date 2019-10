Cornelia Link-Adam

Falkenhagen (MOZ) Die Ferien- und Grippezeit hatte die Falkenhagener Gemeindevertretung am Donnerstagabend voll erwischt. Etliche Abgeordnete waren verreist oder lachen flach, weshalb die Sitzung an der Sport- und Freizeitanlage am Schwarzen See anders verlief als geplant.

Kurz vor Sitzungsbeginn schaute Kerstin Abendroth (CDU) nervös auf die Uhr. Doch es kam kein weiterer Abgeordneter. So eröffnete die Vize-Bürgermeisterin Falkenhagens die Zusammenkunft und übernahm in Vertretung von Bürgermeisterin Bärbel Mede (SPD), "sie ist in der Reha" die Leitung der Sitzung.

Nur vier von neun Abgeordneten

Getagt wurde in einem kleinen Kreis: Neben Kerstin Abendroth (CDU) waren nur Ines Reetz (WG Falkenhagen), Wolfgang Trohl (SPD) und Maria Plontsch (parteilos) erschienen. Von insgesamt neun Abgeordneten. "Wir bräuchten fünf, um beschlussfähig zu sein", stellte Kerstin Abendroth fest. Man hoffte auf Lothar Pohl (CDU) – der kam aber nicht. Der Rest war entschuldigt – krank oder wegen der Ferien verreist.

Kerstin Abendroth wollte die Sitzung dennoch nicht ausfallen lassen. Die Beschlüsse zun Ärztehaus-Parkplatz und zum Bau einer privaten Blockhütte wurden in die nächste Sitzung verschoben. Ex-Bürgermeister Bernhard Fandrich, als einziger Zuschauer im Gemeindehaus, wollte in der Einwohnerfragestunde wissen, wie es nun mit dem Sendemast im Dorf weitergehe. Er hatte schon in der vergangenen Sitzung das Ansinnen der Gemeinde kritisiert, am Metallmast von Vodafone künftig auch noch die Telekom mit zuzulassen. "Wir haben die Telekom angeschrieben ob sie eine zusätzliche Sendeleistung anstrebt, aber noch keine Antwort erhalten", erklärte Michael Schmidt von der Stabstelle des Amtes Seelow-Land. Bernhard Fandrich erinnerte an den noch immer gültigen Beschluss von 2010, den Masten nicht zu erweitern. "Noch ist ja gar nichts dazu beschlossen", betonte Kerstin Abendroth. Fandrich kritisierte zudem die Abgeordneten, weil sie sich die Bezüge erhöhen statt Geld in die Kinder- und Jugendarbeit zu stecken. "Früher hatten wir eine funktionierende Sportanlage und der Jugendclub war täglich geöffnet", erinnerte er. Man müsse dem Nachwuchs etwas bieten, sonst gehe er woanders hin. Dass man das sehr wohl im Blick habe, erwiderte Maria Plontsch, Mitglied des Sozialausschusses. Sie berichete von kaputtem Straßenlicht in der August-Bebel-Straße, was das Amt nun prüfen wird. Ebenso den Stand der Bedarfs-Bushaltestelle vor der Kita, angefragt von Bernhard Fandrich.

Für Warnbaken fehlt Personal

Dass die Warnbaken an den Löchern in der Straße nach Regenmantel noch immer nicht stehen, ärgerte Kerstin Abendroth. "Die Baken sind da, aber keiner um sie aufzustellen", hatte sie aus dem Amt erfahren. Das soll nun kommende Woche über den Bauhof Seelow passieren. Bleiben werden zudem die Glascontainer im Ortsteil Georgenthal an der B 5. Der Anwohner wollte sie weghaben, weil auch Müll abgelegt wird. Eine Bürgerbefragung unter den Georgenthalern ergab allerdings, dass sie den bisherigen Platz befürworten, weil er gut erreichbar sei, so die Vize-Bürgermeisterin.