Kerstin Unger

Passow (MOZ) Im Konvoi und mit Blaulicht rückte die Passower Feuerwehr Anfang dieser Woche aus ihrem Depot aus. Ihr Ziel was das Gelände der Firma New Tech am Ortseingang an der B 198. Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen mit einer eingeklemmten Person war gemeldet worden. Es war zum Glück kein Ernstfall. Und die 20 Passower Feuerwehrleute mussten auch nicht vom Abendbrottisch auf- und in ihre Schutzkleidung springen. Sie waren bei einem ihrer regelmäßigen Ausbildungsabende, der allerdings diesmal etwas anders ablief als gewohnt.

Üben schult die Routine im Ernstfall. Deshalb wurde ein Einsatz nach einem Unfall simuliert, bei dem ein Pkw einem Mähdrescher die Vorfahrt nimmt und mit ihm kollidiert. Der eingeklemmte Autofahrer musste aus dem Wrack gerettet werden. "Der Unfall bei Passow vor zwei Wochen, bei dem ein Lkw-Fahrer beim Anspannen eines Hängers ums Leben kam, hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, für alle Fälle vorbereitet zu sein", meinte Chris Jahnke. Der Werkstattleiter von New Tech ist auch Feuerwehrmann und hat mit Kollegen eine Unfallsituation nachgestellt. Den alten VW dafür, der nicht mehr durch den TÜV gekommen wäre, hat der Eigentümer für den Übungszweck gesponsert. Unfälle mit Landmaschinen können in einer landwirtschaftlich geprägten Gegend und vor allem zur Erntezeit durchaus passieren.

Aufgaben klar verteilt

Die Szenerie wirkte echt. Die Pkw-Räder hatten sich an einem Abhang in die Erde gebohrt. Im zerbeulten Auto saß der schwerverletzte Chris Jahnke, der kurz zuvor per Whatsapp den Alarmruf an seine zumeist ahnungslosen Kameraden abgesetzt hatte. Nach ihrer Ankunft verschafften sich Wehrführer Henri Schwarz und Thomas Konitzer, der die Ausbildung an diesem Abend leitete, einen Überblick über die Lage. Danach waren die verschiedenen Trupps gefordert. Beleuchtung wurde aufgestellt. Zwei Leute sprachen den Verletzten an, übernahmen die Erstversorgung und schützten ihn vor Glassplittern, als die zuvor abgeklebten Scheiben eingedrückt wurden. Andere Kräfte luden inzwischen die technischen Geräte vom Löschfahrzeug "Oskar", das erst seit diesem Jahr in Passow im Einsatz ist. Auch die Löschwasserversorgung wurde gesichert.

Um besseren Zugang zum Verletzten zu haben und ihn bergen zu können, zerlegten die Feuerwehrleute das Auto mit Spreizer und Hydraulikschere. Keine leichte Sache, aber bei der auch die Frauen der Ortswehr ran mussten. "Im Notfall, wenn nur die Tagesbereitschaft gewährleistet ist, muss jeder alles können", sagt Henri Schwarz.

Guter Test für Pinnow

Alles ging am Ende gut aus. Für einige Feuerwehrleute, die am Anfang ihrer Laufbahn im Ehrenamt stehen, war es der erste Einsatz dieser Art. "Für uns war es aber auch eine gute Übung für Pinnow", sagte der Wehrführer. Am heutigen Sonnabend nimmt der Uckermärkische Feuerwehrverband Angermünde auf dem Feuerwehrgelände im Pinnower Gewerbegebiet das Leistungsabzeichen im Löschangriff und in der technischen Hilfeleistung ab, bei dem auch eine Person aus einem Auto zu retten ist. Passow tritt mit fünf Leuten an. Mit dabei sind auch Kameraden aus Hohenselchow, Landin, Pinnow, Hohenreinkendorf, Rosow und Petershagen.