Michael Dietrich

Pinnow (MOZ) Der Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse, Detlef Krause, hat gegenüber dem Amtsausschuss die Vertrauensfrage gestellt. Auf einem Treffen am kommenden Montag will er von den Vertretern der Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Passow, Mark Landin und Pinnow wissen, welche Zukunft die Gemeinden für sich sehen und ob sie noch hinter ihm stehen. Andernfalls, drohte er, müsse er sich "das alles nicht mehr antun" und könne auch sofort hinschmeißen und sei bis Weihnachten weg.

Zur Vertrauensfrage kam es im Anschluss an die letzte Sitzung des Amtsausschusses. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung stand eine Klage des Amtes gegen die Eingemeindung von Schöneberg auf der Tagesordnung. Bisher hatte der Ausschuss in allen Fragen des Streits um den Austritt von Schöneberg mit satter Mehrheit hinter Amtsdirektor Krause und dessen Kurs gestanden. Überraschend stimmte nun aber die Mehrheit von fünf Mitgliedern bei vier Befürwortungen und einer Enthaltung gegen die Klage, die der Amtsdirektor dringend empfohlen hatte, und stellte sich damit gegen Krause. Die vier Gemeinden, die im Amt verbleiben, hatten zuvor eigene Klagen gegen die Entscheidung des Innenministers über die Eingemeindung beschlossen, um ihre Rechte zu wahren, wenn sich erweist, dass der Austritt Schönebergs ihnen schadet. Einer zusätzlichen Klage des Amtes und weiteren juristischen Schritten bis zur obersten Instanz erteilte der Ausschuss mit den Stimmen aus Berkholz-Meyenburg, Passow und Schöneberg jedoch eine Abfuhr. Die Gemeinden wollten nicht, dass noch mehr Kraft und Geld in den Streit investiert wird.

Die beiden Vertreter von Schöneberg, die bisher gewohnt waren, als einzige gegen den Amtsdirektor zu stimmen, waren so überrascht von dem Votum, dass sie den darauffolgenden Beschluss über die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Krause glatt verpassten.

Wutausbruch weithin hörbar

Nachdem Ausschussvorsitzender Gerd Regler die Sitzung schloss und die Schöneberger freundlich hinaus bat für weiteren Beratungsbedarf der anderen Gemeinden, machte der Amtsdirektor hinter verschlossenen Türen seiner Wut über die Ablehnung der Klage lautstark Luft. Dabei stellte er neben schweren Vorwürfen und Drohungen auch die Vertrauensfrage. Öffentlich bekannt wurde die Angelegenheit, weil der Ausschuss zwar die Tür, nicht aber die Fenster des Sitzungssaals geschlossen hatte. Die lautstarken, wutentbrannten Äußerungen Krauses waren somit weithin über den Pinnower Gutshof vernehmbar.

Der Amtsausschuss wollte sich vor der Sitzung am Montag nicht zur Sache äußern.