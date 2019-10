Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Am Freitag hat Letschins Bürgermeister Michael Böttcher den Anwalt der Gemeinde den Auftrag erteilt, eine Normenkontrollklage gegen das Land einzuleiten. Böttcher hatte sich für diesen Schritt am Donnerstagabend noch einmal die Zustimmung der Gemeindevertreter geholt. Schon in der vorangegangenen Sitzung hatten die Abgeordneten dem ungewöhnlichen Schritt zugestimmt. Michael Böttcher informierte über den Stand der Gespräche zum Thema mit den umliegenden Oderbruchgemeinden sowie dem Gewässer- und Deichverband (Gedo). Denn das Thema betrifft nicht nur Letschin, sondern alle Kommunen, deren Existenz von der Sicherheit der Deiche abhängt. Letschin ist Vorreiter der Protests gegen die Änderung des Jagdrecht durch das Land. Danach unterliegt der Bisamfang nicht mehr dem Gedo (der bis dahin eine vom Land finanzierte Stelle des Bisamfängers hatte), sondern den Jägern.

Unterstützung der Nachbarn

Seit Sommer werden keine Bisam mehr gefangen, vermehrt sich der Nager explosionsartig. Die Folgen würden inzwischen auch die Deichschutz-Experten auf Landesebene erkennen, erklärte Böttcher. Das habe die Herbstdeichschau gezeigt, bei der die Letschiner zur Klage ermutigte wurden. Mit dem Verfahren soll erreicht werden, dass das Land die neue Regelung zurücknehmen werde. Vielfach bestehe große Enttäuschung darüber, dass die Verantwortlichen auf Landesebene nicht von sich aus einen Fehler korrigieren, sondern der Konflikt bis zur gerichtlichen Entscheidung zugespitzt wird.

Der Bürgermeister berichtete, dass es erste Kommunen gibt, die ihre Unterstützung zugesagt haben. Die soll vor allem in Form von finanzieller Unterstützung erfolgen. Denn je größer das Territorium ist, um das es im Rechtsstreit geht, desto höher würden auch die Anwaltskosten. "Wir gehen davon aus, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird", sagte Böttcher. Man hoffe zudem, dass auch der Landkreis der Klage beitritt.