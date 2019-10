Bärbel Kraemer

Brück Die Uhr am Brücker Bahnhof geht pünktlich auf die Minute. Das sie weder vor- noch nachgehen kann oder im schlimmsten Fall stehen bleibt, verhindert ein Funksignal aus Mainwipfling bei Frankfurt/Main. "Es wird im Minutentakt gesendet und von der Mutteruhr im Empfangsgebäude empfangen", erklärt Eckhart Lehmann. Ihm ist es zu verdanken, dass die Uhr Vorbeikommenden wieder die Zeit anzeigt. Aktuell ist er dabei, einer weiteren Bahnhofsuhr auf die Sprünge zu helfen.

Aber der Reihe nach: Als die Stadt Brück vor zwei Jahren den alten Schalterraum samt Wartesaal des früheren Empfangsgebäudes der Deutschen Bahn als Servicepunkt eröffnete, stand die an der Vorderfront des Gebäudes befindliche Uhr noch still.

Die so genannte Mutteruhr im Bahnhofsgebäude - der Schrittmacher aller Zeitmesser am und im Bahnhof - war abgebaut worden und nicht mehr vorhanden. Damit waren auch alle mit ihr verbundenen Nebenuhren außer Betrieb gesetzt.

"Dass die Mutteruhr nicht mehr da war, war nicht so schlimm. Ich wusste, dass ich eine andere Lösung finde", erzählt Lehmann, der unter anderem bereits diverse Kirchturmuhren in der Region zu modernen Zeitmessern machte.

Daheim in seiner Werkstatt begann eine Zeit des Tüftelns und Werkelns - sie endete mit der Fertigstellung einer neuen Mutteruhr, die er bereits vor einiger Zeit im alten Wartesaal installierte und die seitdem den Minutentakt für die Nebenuhr an der Vorderseite des Empfangsgebäudes vorgibt.

Was nicht unbemerkt blieb. Landrat Wolfgang Blasig ehrte Eckhart Lehmann bereits für sein ehrenamtliches Engagement für die Zeitmesser von Brück.

Die Nebenuhr, die der 76-Jährige derzeit baut, ist für die Rückseite des Empfangsgebäudes vorgesehen. Ihr Vorgänger war 1932 installiert worden, damit Reisende vom Bahnsteig aus sehen konnten wie spät es war. Löcher im Mauerwerk sind aktuell die einzigen stummen Zeugen ihres Vorhandenseins.

1932 waren am Brücker Bahnhof mit einem Stellwerksanbau, einer Erweiterung des Schalterraumes, einer Verbreiterung des Zwischenbahnsteiges und dem Anbau von fünf Uhren eine Reihe von Modernisierungen zu Ende gegangen.

In einer Berichterstattung aus jener Zeit heißt es: "Er braucht sich nun nicht mehr als ‚Bahnhof ohne Uhr‘ zu schämen, denn dem Übelstand von einst ist nun mit echt deutscher Gründlichkeit abgeholfen worden. Gleich am Aufgang zur Sperre präsentiert sich mahnend die erste, und auf dem Bahnsteig grüßen vom Dach des neuen Stellwerks herab die beiden anderen, die eine nach Belzig, die andere nach Berlin zu schauend. Abends leuchten ihre glänzenden Scheiben weithin sichtbar. Im Warteraum hängt eine kleinere Schwester der drei größeren von draußen für diejenigen, die sich schnell noch bei ‚Mutter Lüdke‘ erlaben wollen. Sie könnten sonst das ‚Nachsehen‘ bekommen. Im Dienstraum endlich, den Dienstbetrieb streng und unerbittlich beherrschend, schaltet die ‚Mutteruhr‘, zugleich ihre Töchter fest am Gängelband haltend." Ihrer Würde entsprechend führte die "Mutteruhr" den dienstlichen Titel "Regulationshauptuhr". Angetrieben wurden die Uhren mittels Strom aus dem Brücker Elektrizitätsnetz.

"Sie sind Wunderwerke der Technik, denn sie stellen sich selbsttätig mittels einer kleinen Empfangsanlage mit Antenne regelmäßig und aufs genaueste nach dem Nauener Zeitzeichen auf die Mitteleuropäische Zeit ein", berichtete wiederum das "Zauch-Belziger Kreisblatt" über eine Neuerung, die damals auf den Bahnhöfen Brück und Eichwalde bei Berlin getestet wurde.

In den darauf folgenden Jahrzehnten zeigten die Brücker Bahnhofsuhren zuverlässig die Zeit an. Bis die Mutteruhr Mitte der 2010er Jahre demontiert wurde und in dieser Folge auch die Nebenuhren stehen blieben. Wann genau das war, daran erinnert sich in der Stadt niemand mehr. Aber daran, dass der still stehende Zeitmesser an der Vorderfront des Empfangsgebäudes als schmerzlich empfunden wurde.

Auf die Frage, das wievielte Projekt die Uhren am Brücker Bahnhof mittlerweile sind, sagt der 76- Jährige "keine Ahnung" und erzählt, wie er zu den Zeitmessern gekommen ist.

Die Leidenschaft rührt aus der Kindheit. In seiner Nachbarschaft war ein alter Uhrmachermeister ansässig, dessen Geschäft und dessen Arbeit Eckhart Lehmann faszinierte. Dennoch wurde er später Fein- und Funkmechaniker. Jahre nach dem Tod des Meisters erhielt er einige seiner alten Uhren und Teile seines Werkzeuges geschenkt. Das war in den 1970er Jahren. Lehmann hütete diese Dinge bis er in den Ruhestand wechselte und endlich Zeit hatte, sich der Kunst des Uhrmacherhandwerks zu widmen. "Sein Werkzeug bildete den Grundstock meiner Werkstatt", erzählt Lehmann - umgeben von Uhren, die ihn schon als Kind faszinierten.