Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Dietmar Zimmermann ist beim "Tag der Briefmarke" jüngst im Seelower Schweizerhaus vom Bund Deutscher Philatelisten mit der Ehrenadel in Silber ausgezeichnet worden. Damit ehrte der Bund der Neuhardenberger für seine Verdienste im Verein und für die Philatelie in Deutschland. Die Ehrennadel in Silber und die dazugehörige Urkunde wurden ihm von Klaus-Dieter Schult, dem Vorsitzenden des Philatelistenverbandes Nord-Ost, überreicht. Zum Landesverband gehören Briefmarken-Vereine aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dietmar Zimmermann war sichtlich überrascht und mächtig stolz. "Das ist auf Landesebene die höchste Auszeichnung, die man erreichen kann. Mit mir haben nur Vier in Brandenburg diese Ehrennadel", sagt er und fügt an. "Das ist einfach toll." Der Neuhardenberger sammelt schon seit 42 Jahren Briefmarken, ist Schatzmeister der Jugend auf Landesebene und organisiert schon seit über 20 Jahren viele Ausstellungen und Treffen – wie nun auch die große Zusammenkunft der Philatelisten in der Kreisstadt.