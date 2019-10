Matthias Henke

Gransee War da plötzlich jemand ganz spontan wieder so gut zu Fuß, dass er seinen Rollator nicht mehr brauchte? Oder wurde das Gerät entwendet? Das ist nicht bekannt. Aber ein Rollator wurde kürzlich an der Granseer Rudolf-Breitscheid-Straße gefunden, wie Marlies Schenk vom Granseer Ordnungsamt am Freitag informierte.

Außerdem habe das Ordnungsamt gleich drei Fundkatzen zu vermelden. Eine junge, rot-weiß getigerte Katze wurde in Sonnenberg gefunden. Das Tier soll sehr zutraulich sein. Ein schwarzes Tier ist in Rönnebeck am Schulzendorfer Weg zugelaufen. Eine schwarz-weiße Katze wurde schließlich zwischen den Sonnenberger Ortsteilen Schulzendorf und Rönnebeck gefunden.

Wer den Rollator vermisst, kann sich bei Marlies Schenk im Ordnungsamt unter der Nummer 03306 751306 melden. Auch bei den Katzen stehe die Verwaltung als Ansprechpartner bereit, so Schenk. Wer auf der Suche nach seiner Katze sei, könne sich aber auch direkt an das Tierheim in Tornow wenden. Dieses ist telefonisch unter 033080 40808 zu erreichen.