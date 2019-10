Siegmar Trenkler

Alt Ruppin (MOZ) Vor 30 Jahren ging es in der damaligen DDR hoch her. Der Unmut der Menschen, der sich in immer größeren Demonstrationen äußerte, die Maueröffnung, die zuvor noch nicht abzusehen war, das Erstarken und Zusammenfinden einer Opposition – all das passierte in einer relativ kurzen Zeit. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, wird im Kornspeicher Neumühle die Ausstellung "Aufbruch 89 – erinnern und ermutigen" gezeigt, die zudem von einer Filmreihe begleitet wird. In die Wege geleitet wurde das vom Förderverein des Kornspeichers, unter anderem von Arne Krohn und Manfred Neumann, die in der Zeit des Umbruchs auch selbst aktiv waren.

"Wir haben nicht die Deutungshoheit für die Dinge, die vor 30 Jahren hier passiert sind", gibt sich Krohn bescheiden. Dennoch seien die Ereignisse von damals auch heute noch wichtig. Aus diesem Grund wurde die Veranstaltungsreihe gestartet. Sie verläuft so wie schon vor zehn Jahren, weil sich das Prinzip bewährt hat. Da ist zum einen die Ausstellung, die von Ulrike Rönnecke zusammengestellt worden war, und die seinerzeit im Museumshof gezeigt wurde. Auf Schautafeln, de mit vielen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Eckhard Handke bebildert sind, wird die Geschichte ab dem Sommer 1989 erzählt, als auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking Proteste blutig niedergeschlagen wurden.

Volkskammerwahl als Ende

Über verschiedene Stationen wie Versammlungen in der Kirche, Aktionen der Jungen Gemeinde und des JFZs und anderswo in der Stadt, Treffen am Runden Tisch, bis hin zu den Volkskammerwahlen können Besucher die Zeit des Umbruchs anhand von Dokumenten, Texten, Fotos und einigen Videoausschnitten noch einmal nachvollziehen. Die letzte Tafel widmet sich dem Protest unter dem Banner der Freien Heide.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 23. Oktober, mit einer Vernissage eröffnet und kann anschließend täglich kostenlos besucht werden. An dem Tag wird auch der erste Film der Reihe gezeigt. Es ist Sibylle Schönemanns "Verriegelte Zeit", in dem sie mit Menschen gesprochen hat, die dafür verantwortlich waren, dass sie verhaftet, verurteilt und später in den Westen verkauft worden ist. "Sie ist nach der Wende sofort mit einem Kamerateam losgezogen und hat diesen Film gemacht", sagt Krohn. "Vermutlich wäre das ein Jahr später schon nicht mehr so möglich gewesen, weil sich alle wieder in ihren Schneckenhäusern verkrochen hatten", glaubt er.

Nicht nur ernste Filme

Doch nicht nur die ernsten Seiten der DDR und der Wende werden in den Filmen gezeigt. Bei dem animierten Streifen "Die Weite suchen" geht es auf amüsante Weise um Falk Schusters Erinnerungen an Reisen mit seinen Eltern im Trabi an die Ostsee. "Der Duft der Westpakete" beschreibt ebenfalls eine leichtere Seite des Lebens im Arbeiter- und Bauernstaat.

Ein wichtiger Bestandteil sind die Gespräche mit den Filmschaffenden. Fast alle Regisseure haben ihr Kommen schon zugesagt. Sie werden über ihre Beweggründe und Geschichten reden, aber auch den Austausch mit den Anwesenden suchen.