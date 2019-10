Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Im September veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung Zahlen, wonach der deutschlandweite Lehrermangel an Grundschulen im Jahr 2025 um mehr als 10.000 höher ausfallen wird, als von der Kultusministerkonferenz (KMK) im Oktober 2018 prognostiziert. Laut Bertelsmann-Stiftung seien der Grund für die Diskrepanz veraltete Zahlen. Während die KMK die voraussichtlichen Schülerzahlen bis 2030 aus eigenen Prognosen vom Mai 2018 ableitete, nutzte die Bertelmann-Stiftung bei ihren Berechnungen Bevölkerungsvorausrechnungen des Statistischen Bundesamts von Juni 2019. Das Ergebnis: Etwa 168.000 Grundschüler mehr im Jahr 2025 und somit statt fehlenden 15.300 Grundschul-Lehrkräften plötzlich 26.300.*

Alisa Göbel könnte zumindest einen dieser Plätze füllen, denn sie will Grundschullehrerin werden. Bei einer Regelstudienzeit von fünf Jahren und dem sich anschließenden zwölfmonatigen Referendariat könnte sie, wenn sie jetzt anfangen würde zu studieren, genau dann fertig werden, wenn der Lehrermangel am größten ist.

Obwohl Alisa Göbel noch keine Lehrerin ist, unterrichtet sie seit kurzem an einer Grundschule im Havelland einmal in der Woche zwei zweite Klassen in Englisch. Vertretungsweise und erstmalig bis Weihnachten. Das macht der Falkenseerin großen Spaß. Noch mehr Freude würde ihr der Aushilfsjob allerdings machen, wenn bereits ihr Lehramtsstudium begonnen hätte. Doch der Weg zu einem Lehramtsstudienplatz ist schwieriger, als es der prognostizierte Lehrermangel vermuten lässt.

Alisa Göbel hat 2018 ihr Abitur in Dallgow am Marie-Curie-Gymnasium abgelegt. Da war sie gerade mal vier Jahre im Havelland. Denn dank des Jobs ihres Vaters ist sie in ihrer Kindheit alle vier Jahre im Ausland umgezogen - von Land zu Land. Gleich nach ihrem Abitur bewarb sich Alisa Göbel, die keine Lust mehr auf das ständige Umziehen hat und sich in Falkensee heimisch fühlt, auf einen Studienplatz für Grundschul-Lehramt an der Uni Potsdam mit den Fächern Deutsch und Englisch. Angenommen wurde sie nicht. Für Deutsch war der Numerus Clausus - also die Zulassungsbeschränkung über die Abiturnote - zu hoch gewesen. In Englisch sei es ihre eigene Schuld gewesen, gesteht die junge Frau. Sie war durch den Sprachtest gefallen. Doch aufgeben war für sie keine Option.

Statt hier auf das nächste Wintersemester und damit den erneuten Start der Lehramtsstudiengänge zu warten, ging sie zu ihrer Familie nach London, wo der Vater gerade arbeitet. Besuchte dort sieben Monate vormittags eine Sprachschule, um ihr Englisch zu verbessern und arbeitete nachmittags als Aufsicht in einer Grundschule.

Nach ihrer Rückkehr hielt sie sich mit Jobben im Einzelhandel über Wasser. Erneut bewarb sie sich an der Uni Potsdam - der einzigen Uni im Land Brandenburg, die Lehramtsstudiengänge anbietet. Als zweite Option zog sie auch die Humboldt-Universität zu Berlin in Betracht, doch dort wird kein Englisch für Grundschullehramt angeboten.

Alisa Göbel bestand im zweiten Versuch den Englisch-Test ohne Probleme - zum Studium zugelassen wurde sie trotzdem nicht. Eine Abiturnote von 2,7 und zwei Wartesemester reichten einfach nicht, einen der 175 Plätze für Grundschullehramt an der Uni Potsdam zu bekommen. Berücksichtigt im Zulassungsverfahren werde nur die Abiturnote, eventuelle Erfahrung mit Kindern nicht - es sei denn man habe bereits eine Ausbildung zum Erzieher hinter sich oder ein FSJ absolviert, sagt Alisa Göbel. Sie ist überzeugt, dass sie sonst bessere Chancen gehabt hätte.

Insgesamt starteten in diesem Wintersemester 800 Lehramtsstudenten in Potsdam ihr Studium. Um dem Lehrermangel etwas entgegen zu setzen, wurden die Studienplätze in diesem Jahr um 150 aufgestockt. Im kommenden Jahr sollen es nochmal 200 mehr werden, wie die Universität auf Nachfrage mitteilte. Dann können 1.000 Menschen in Potsdam ihren Weg zum Lehrer bzw. zur Lehrerin beginnen. Ob auch Alisa Göbel eine davon sein wird, steht noch nicht fest.

Um nicht länger völlig in der Luft zu hängen, hat sie vorerst angefangen, Deutsch und Englisch ohne Lehramt zu studieren. Sie hofft, in der Zukunft zum Lehramtsstudiengang wechseln zu können.

*(Anmerkung der Redaktion: Die Bertelsmann-Stiftung ist bei ihren Berechnungen davon ausgegangen, dass das Verhältnis von Lehrer- zu Schülerzahl gleich bleibt. Die Studie ist online auf www.bertelsmann-stiftung.de einzusehen.)